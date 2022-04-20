متابعة رصف طرق وإزالة مخالفات بناء في حملة مكبرة بطهطا

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، في محافظة سوهاج، برئاسة المحاسب عامر عوض، رئيس المركز، بحملة مكبرة لرفع الإشغالات والمخالفات، وتمهيد وتسوية الطرق والشوارع وإزالة الإعلانات واللافتات المخالفة، ورفع كفاءة منطقة «السوق البراني» بالكامل، حيث شملت منطقة «السوق البراني، وبوابة الكشكي، وخلف المساكن، والتكوين المهني، والإسعاف، ومحطة الصرف الصحي بالسوق البراني».

حملة للنظافة وتسوية الطرق بمركز طهطا

وتمت الحملة برئاسة عامر عوض، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، وبمشاركة كل من جمال شومان، وأشرف محمد محمود، نواب رئيس المدينة، ومسؤولي النظافة والإشغالات والتفتيش المالي والإداري والمتابعة وقسم الكهرباء وقسم البيئة والعلاقات العامة بطهطا، ومعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا.

متابعة رصف 1100 متر بمركز طهطا

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بالمرور ومتابعة أعمال الرصف ووضع طبقة البيتومين بشارع «الدريسة»، بطول حوالي 1100 متر، وأضاف عامر عوض، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، أنه سوف يتم العمل على رصف العديد من الطرق والشوارع سواء بمدينة طهطا بمحافظة سوهاج أو المجالس القروية التابعة لها.

تنفيذ إزالة حالتي تعديات بمركز طهطا

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا حالتي إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بناحية بندر طهطا، على مساحة قيراط و4 أسهم تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بسوهاج ضرورة المتابعة المستمرة، والتصدي لمخالفات البناء بكل أنواعها وفي كل الأوقات ومهما كانت الظروف.