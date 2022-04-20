الشقنقيري يكشف للمرة الأولى عن فيلم كان سيجمعه بمحمود عبد العزيز

قال الفنان محمد الشقنقيري، إنه لا يحب الإفطار خارج المنزل في شهر رمضان الكريم، لكن يفضل التواجد في وقت السحور في الخارج، موضحا أنه لا يتناول الشوربة والزبادي إلا في شهر رمضان، لافتا إلى أنه كان طفلا «شقيا» ولا يحب المذاكرة، مشيرا إلى أنه كان يحب لعب كرة القدم وأهله لم يحبذوا هذا الموضوع وحدثت بينهم خلافات كثيرة بسبب هذا الأمر.

ترشيحه للعمل مع عادل إمام

أضاف الشقنقيري خلال استضافته في برنامج «نص الحدوتة» المذاع على فضائية CBC، أنه لا ينسى دوره في مسلسل ساكن قصادي وكان يذهب قبل موعد التصوير بساعة ونصف وظن أنه سيكون الأول ولكن وجد الفنانة سناء جميل التي تذهب أيضا للتصوير مبكرا، لافتا إلى أنه عمل مع الفنان عادل إمام في مسلسلي العراف وأستاذ ورئيس قسم، عن طريق ترشيحات الكاتب يوسف معاطي له، مشيرا إلى أنه نصحه بعدم لقاء عادل إمام قبل التصوير والذهاب يوم التصوير فقط ليؤدي دورا جيدا.

قصة فيلمه مع الفنان محمود عبدالعزيز

وأوضح الفنان محمد الشقنقيري أن لديه عددا كبيرا من الأصدقاء من خارج الوسط الفني ولا يتحدث معهم عن الفن أو رأيهم في دوره لأنه يحب أن يكون على طبيعته، لافتا إلى أن أحد أصدقائه كشف سره بأنه يريد أن يقدم عملا فنيا مع الفنان محمود عبد العزيز، ولكن لم يحدث الأمر، مشيرا إلى أن لديه فكرة مسرح أطفال أيضا ويحاول الاتجاه للإنتاج ولكن الأمر يحتاج مساعدا معه، متابعا: «أنا عندي كمان فيلم للأطفال مهم جدا، وكان عندي فيلم هيعمله محمود عبد العزيز وعجبه الدور أوي بس الأمر مكملش والفيلم كان دمه خفيف أوي».