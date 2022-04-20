خبير اقتصادي: الدولة نجحت في مواجهة تبعات حرب أوكرانيا

قال الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، إن الدولة تكرر في الوقت الحالي، الحديث عن الترشيد، خاصة أن العجز الكلي يصل إلى نسبة 7.4%، موضحا أن نسبة العجز الكلي انخفضت، لافتا إلى أن الدولة تنفق 1.6 تريليون جنيه مصري، وتتحصل على 1.2 تريليون جنيه، ويكون العجز 450 مليار جنيه، يجرِ اقتراضهم من الشعب المصري، من خلال أذونات الخزانة.

دور الدولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية

أضاف «بدرة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، الذي يُعرض على القناة الأولى، اليوم، وتقدمه الإعلامية شافكي المنيري، أن الدولة عجلت زيادة المرتبات في إبريل الجاري بدلا من جعلها في بداية شهر يوليو، ووفرت عدد من السلع الاستراتيجية، إذ لم تنقص أي سلع استراتيجية خاصة في شهر رمضان الكريم.

استهلاك عالي وتوفر السلع

وتابع الخبير الاقتصادي: «رغم إننا في موسم استهلاك عالي، إلا أن مفيش سلع مش موجودة حتى في عيدين في مصر، عيد المسيحين وعيد المسلمين ودي مواسم استهلاك عالية، لكن مظهرتش أي أزمة لحد الآن، ووفرت الدولة شوادر ومبادرات كلنا واحد بالتعاون مع وزارة الداخلية والتموين ومختلف الوزارات، الدولة بدأت قبل رمضان بـ10 أيام ووفرت السلع، ومفيش عجز في السلع الاستراتيجية المختلفة سواء لحوم أو زيت أو غيره».

مجهود الدولة المصرية

وتسعى الدولة لمصرية، لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة جراء الحرب الروسية الأوكرانية من خلال زيادة استيراد القمح وتوفير منتج محلي وزيادة الصوامع لتقليل الفاقد في القمح مع توفير مختلف السلع الاستراتيجية بأسعار جيدة.