تربوي: قرارت «التعليم» بشأن الثانوية العامة شاملة وتخدم الطالب

قرارات عديدة أعلنها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن امتحانات مراحل الثانوية العامة، وطبيعة الأسئلة، منها أن تكون 30% من الأسئلة مقالية و70% اختيار من متعدد، على أن يمتحن الطالب الأولى ورقيا والثانية إلكترونيا.

وفي هذا الشأن، قال الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، إن القرارات الجديدة تجمع بين توجه وزارة التعليم ورغبة أولياء الأمور، وكذلك بين الدقة في وضع الأسئلة والقدرة على التصحيح الدقيق والموضوعية، وإتاحة الفرصة للطلاب للتعبير عن أفكارهم وخبراتهم ومشاعرهم في موضوعات التعبير سواء باللغة العربية أو الأجنبية.

تربوي: الجمع بين الأسئلة يلبي رغبات الوزارة والطلاب

وأضاف «شحاتة» في حديثه مع «الوطن»، أن بعض الموضوعات تحتاج إلى وجهة نظر وأدلة وبراهين بالعلوم الإنسانية «تاريخ، جغرافيا، فلسفة»، بينما العلوم البحتة لا تحتاج إلا لإجابة واحدة، وتقيس القدرات الذهنية العليا، مستكملا أن الجمع بين الأسئلة يلبي رغبات الوزارة والطلاب وأولياء أمورهم.

وأشار الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، إلى أن اختيار من متعدد تحتاج سرعة ودقة في التصحيح، بينما المقالية تحتاج للعنصر الإنساني في التصحيح، ولكن جميعها تخدم الطالب في التعبير عن الأفكار والخبرات، وتمثل رؤية بها شمول.

قرارات وزير التربية والتعليم

ومن بين قرارات وزير التربية والتعليم، أن تعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في لجان مؤمنة ومراقبة، واختيار الإجابة على الأسئلة المقالية ورقيا نظرًا لوجود شكاوى من استخدام القلم على أجهزة التابلت.

ويضم جدول الامتحانات فترتين صباحية ومسائية، كما تعقد المواد غير المضافة في المدارس، ويتم تصحيح الامتحانات داخل لجان المدارس لتصحيح الأسئلة المقالية، وتجمع درجتها مع الدرجة التي حصل عليها الطالب في الامتحان الإلكتروني.

وتكون الأسئلة المقالية في جميع المواد، وهى جزء لا يتجزأ من تقييم مهارات مختلفة لا يمكن قياسها بأسئلة الاختيار من متعدد، بينها أشرح وعلل، كما تعقد امتحانات مواد الهوية القومية في المدارس الدولية وليس في المنزل.