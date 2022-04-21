خالد النبوي بموقف محرج بسبب «الستات» في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 19

شهد مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 19 تعرض خالد النبيو لموقف محرج، بسبب النساء اللاتي يعرفهن ويريدن جميعا الارتباط به عاطفيا، وحدث هذا الموقف في الشركة خلال اليوم الأول له كمدير مسؤول بها، ولكنه لم يستطع تدارك الموقف، لأنهن تجمعن في وقت واحد في مكتبه بغرض المباركة له على عمله الجديد.

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 19

في يومه الأول بمكتبه الجديد بالشركة استقبل خالد النبوي الذي يلعب دور بليغ أبو الهنا في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 19 3 زيارات من 3 سيدات يحاولن جميعا الارتباط به عاطفيا، بدأت بزيارة سلمى صديقة ولاء أبو الهنا التي ترغب في الارتباط به، وحاولت بالفعل وقتها أن تفتح موضوع الارتباط معه، لكنه ارتبك، وزاد من الارتباك قدوم الدكتورة ماجي فجأة، حيث غضبت بسبب رؤيتها لتلك الفتاة مع بليغ.

سلمى تذهب إلى بليغ في وجود ماجي

انتهى الموقف المحرج بمغادرة سلمى، لكن لم يمر وقت طويل من مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 19 حتى أتت فريدة خطيبة بليغ السابقة، ووجدت الدكتورة ماجي، فرحلت ماجي بعد أن زاد ارتباك بليغ أيضا.