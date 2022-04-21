وزير التموين: يوجد فجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحلي للحوم بنسبة 40% ونسدها بالمبادرات

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك فجوة ما بين الاستهلاك والإنتاج المحلي بالنسبة للحوم تقدر بنحو 40%، ولكن يجري توفير الاحتياجات لسد هذه الفجوة من خلال المبادرات مع وزارة الزراعة والخدمة الوطنية، ومن خلال استيراد اللحوم المجمدة من البرازيل ودعم الشركة المصرية السودانية لتوفير اللحوم الحية من السودان.

التعاقد مع الجانب السوداني يستمر حتى أغسطس 2023

وأضاف «المصيلحي»، خلال كلمته بفعاليات بدء موسم حصاد القمح بتوشكى بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، أنه يوجد احتياطي من اللحوم الحية لمدة 16 شهرا، موضحا أن التعاقد مع الجانب السوداني مستمر ليغطي حتى أغسطس 2023، أي يغطي العام الجاري والمقبل.

الدواجن المحلية تنقص في هذه الفترة

وبالنسبة للدواجن، أوضح وزير التموين أنه يوجد اكتفاء ذاتي من الدواجن في مصر، ولكن في بعض الأوقات وخاصة في فترة الشتاء يتم النقص في الإنتاج المحلي، وبالتالي يتم استعاضته باستيراد الدواجن المجمدة، لافتا إلى أن احتياطي الدواجن المجمدة يصل لـ7.3 شهر، «متوفرة وبتحاول تظبط السوق مع المحلي اللي موجود».