وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي للقمح قد يصل إلى 9 أشهر لأول مرة

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه يوجد حاليا 2.6 مليون طن من القمح المستورد، ويجري استهداف إنتاج من 5.5 مليون إلى 6 ملايين طن من القمح المحلي، وبالتالي لأول مرة رغم الظروف الضاغطة يصل الاحتياطي الاستراتيجي من القمح إلى 6 أشهر وقد يصل لـ9 أشهر.

سنكتفي ذاتيا من السكر عام 2023

وأضاف «المصيلحي»، خلال كلمته بفعاليات بدء موسم حصاد القمح بتوشكى بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، أنه جرى رفع القدرات الإنتاجية من السكر، ووصل الاحتياطي في 2017 لـ75%، وأصبح اليوم من 89% إلى 90% بعد افتتاح مصنع القناة في غرب المنيا، وبإضافة هذه القدرة الإنتاجية يكون هناك اكتفاء ذاتي على عام 2023.

استيراد 200 ألف طن سكر خام

ولفت إلى أنه مع قلة المساحة المنزرعة لقصب السكر يتم زيادة المساحات من البنجر، وجرى استيراد 200 ألف طن سكر خام العام الماضي، بينما في 2017 جرى استيراد مليون طن سكر خام.

وأوضح أن مستوى الاحتياطي الخاص للسكر يصل لـ6 أشهر، والموسم لم ينته بعد، وسيجرى استكماله في مايو ويونيو ومنتصف يوليو بإنتاج السكر سواء من قصب السكر أو البنجر.