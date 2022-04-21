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وزير التموين: استراتيجية توفير السلع الاستراتيجية تقوم على 3 محاور

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محمد عزالدين
07:49 ص | الخميس 21 أبريل 2022
وزير التموين

وزير التموين

استعرض الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، استراتيجية مصر للحفاظ على مستوى السلع الغذائية الأساسية وأهمية مشروع الصوامع، قائلا إن الاستراتيجية المصرية في توفير السلع الأساسية تقوم على 3 محاور رئيسية، وهي ألا يقل الاحتياطي الاستراتيجي في هذه السلع عن 6 أشهر، بينما المحور الثاني يتمثل في رفع كفاءة منظومة توزيع السلع وضمان وصول السلع إلى جميع أنحاء الجمهورية، ما أدى لزيادة المناطق اللوجستية وسلاسل التوزيع والمنافذ التي وصلت لأكثر من 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية.

المصيلحي: الدولة وفرت 1.8 مليار دولار في 2016 لرفع الاحتياطي الاستراتيجي من السلع

وأضاف «المصيلحي»، خلال كلمته بفعاليات بدء موسم حصاد القمح بتوشكى بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، أن المحور الثالث يتمثل في توفير الاعتمادات اللازمة لتوفير مثل هذه السلع، والدولة وفرت 1.8 مليار دولار في أواخر عام 2016 لرفع مستوى الاحتياطي الاستراتيجي في السلع المختلفة.

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