«حياة كريمة» تدشن 10 قوافل طبية مجانية للكشف والعلاج بالمناطق النائية

أُطلقت مبادرة القرن «حياة كريمة» من أجل توحيد جهود الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص كافة، مستهدفة التصدي للفقر المتعدد الأبعاد وتوفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا في محافظات مصر، ولسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها والاستثمار في تنمية الإنسان، وتعزيز قيمة الشخصية المصرية، ولأول مرة على مستوى العمل العام، تجتمع أكثر من 20 وزارة وهيئة و23 منظمة مجتمع مدني لتنفيذ هذا المشروع الأهم على الإطلاق وبسواعد الشباب المصري المتطوع للعمل الخيري والتنموي من خلال مؤسسة «حياة كريمة» ليكونوا نبراسًا يحتذى به في مجال العمل التطوعي.

10 قوافل طبية مجانية بمحافظات الجمهورية

وحددت الصحة والسكان، خريطة انتشار القوافل الطبية المجانية في قرى «حياة كريمة» بالمناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، اليوم، على أن يجري توجيهها للمحافظات الحدودية، والقرى الأكثر احتياجًا مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وقالت «الصحة»، في بيان لها، إنه سيتم إطلاق 10 قوافل طبية، اليوم، بمناطق:

ـ كنيسة الضهرية، مركز ايتاي البارود محافظة البحيرة.

ـ وحدة التضامن الاجتماعي، بقرية يوسف السباعي بحي فيصل، محافظة السويس.

ـ رفاعة، ركز قوص محافظة قنا.

ـ مركز طبي الأسمرات بحي المقطم بالقاهرة.

ـ شماس، مركز براني، محافظة مطروح.

ـ أبو سعادة الكبرى، مركز كفر سعد، محافظة دمياط.

ـ نعيم، محافظة بني سويف.

ـ الجزاير، مركز الخارجة، محافظة الوادي الجديد.

ـ السيل الريفي، محافظة أسوان.

إجراء الجراحات على نفقة الدولة

وأعلنت وزارة الصحة والسكان أنه تم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ77 ألف و179 مواطنا، من خلال 62 قافلة طبية، تم تنفيذها على مستوى محافظات الجمهورية، في النصف الأول من شهر رمضان المبارك، تم من خلالها إجراء 11 ألف و61 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 15 ألف و318 ندوة تثقيف صحي، لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتةً إلى تحويل 660 حالة للمستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.