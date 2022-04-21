تحذير عاجل للمقبلين على الزواج.. ممنوع شراء الذهب من هذه الأماكن

حذر تجار الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، المواطنين والمقبلين على الزواج والراغبين فى شراء الذهب، بعدم شرائه من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لافتين إلى أن انتشار هذه الصفحات قبيل عيد الفطر يأتي تزامنًا مع الارتفاعات المتتالية للمعدن الأصفر خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح التجار أن هذه الصفحات تستقطب المواطنين بسبب قلة المصنعية على الذهب الكسر، كما أن نسبة كبيرة من هذا الذهب المتداول مغشوش، داعيين جهاز حماية المستهلك لمواجهة هذه الظاهرة حتى لا يتعرض المواطنون لعمليات النصب والغش.

«نجيب»: الذهب المباع عبر مواقع التواصل ربما يكون مغشوشًا

وقال نادي نجيب سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات السابق لـ«الوطن»، إن هذه الصفحات المنتشرة عبر مواقع التواصل لا تخضع للجهات الرقابية، وأسعار الذهب المعروضة بها غالبًا ما تكون منخفضة مقارنة بأسعار المشغولات المماثلة في المحال خاصة في «المصنعية»، ويلجا إليها عدد كبير من المواطنين بسبب سهولة البيع والشراء وخاصة للذهب الذي لديهم بدون فاتورة .

وأضاف «نجيب»، أن المستهلك يتم إغرائه بالتخفيضات الكبيرة للأسعار والدخول إلى هذه الصفحات، خاصة أوقات الارتفاعات المتتالية للذهب مع استغلال عدم تحمل المستهلك لتكلفة شراء المشغولات الذهبية من المحال ودفع قدرًا كبيرًا من الأموال في «المصنعية».

وهناك محلات تقدم عروض بتخفضيات كبيرة في الأسعار والـ«المصنعية» والتقسيط وغيرها، ما يجعلها تستقطب العديد من المستهلكين مع إمكانية إعادة بيع تلك المشغولات دون فواتير، ولذلك ربما يكون هذا الذهب مشبوهًا.

«نجيب»: الفاتورة مهمة جدا عند شراء الذهب

ومن جانبه، قال هاني فكري الغريب رئيس شعبة الذهب بغرفة كفر الشيخ، إن الإقبال على الذهب المستعمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير مضمون لأنه يباع بدون فواتير، وقد ينخدع عدد كبير من المقبلين على الزواج أو المواطنين فيه، ويتعرضون إلى الغش: «ننصح بضرورة الشراء من محلات موثوق فيها، ويكون في فاتورة رسمية حتى لا يتعرض المواطنون لعمليات النصب».

سعر الذهب اليوم

وسجل عيار الذهب 24 للبيع سعر 1.274 جنيه، وبيع عيار 21 بسعر 1.115 جنيه، فيما بلغ سعر بيع عيار 18 في المحلات 956 جنيهًا، وبيع الجنيه الذهب بسعر 8.1920 جنيه.