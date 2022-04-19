محافظ قنا يصطحب مريض فشل كلوي بسيارته لمستشفى أبوتشت المركزي

رافق اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أحد المرضي يعاني من إصابته بفشل كلوي، إلى المقر المؤقت لمستشفى أبوتشت المركزي، وذلك بعد أن اشتكى أحد المواطنين للمحافظ، أثناء جولة ميدانية بمركز أبوتشت، رفض المستشفى استقباله لعدم أحقيته بالدور، وعلى الفور، أمر المحافظ باصطحاب المريض داخل سيارته والتوجه به إلى المستشفى المركزي، وكلف إدارة المستشفى بتقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة له، كما وجه بضرورة الاهتمام بالمرضى، وحسن معاملتهم.

ومن جانبه، أعرب المواطن عن خالص شكره وتقديره لمحافظ قنا، لحرصه على الاستماع إلى شكواه، وسرعة الاستحابة لها بشكل فوري، واصطحابه في سيارته الخاصة للمستشفى.

محافظ قنا يتفقد الخدمات الطبية

كما تفقد محافظ قنا مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمقر المؤقت لمستشفى أبوتشت المركزي، واستفسر من المرضى عن مدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم، مشدداً على إدارة المستشفى والأطباء بضرورة توفير أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

محافظ قنا يفاجئ أسواق بيع السلع الغذائية

وشملت جولة محافظ قنا في مدينة أبوتشت، عدداً من أسواق بيع السلع الغذائية والخضروات والفاكهة ومعرض «أهلاً رمضان»، للاطمئنان على توافر السلع الأساسية والغذائية، والتأكد من التزام التجار بالأسعار المحددة دون مغالاة.

وقال محافظ قنا إن معارض «أهلاً رمضان» ومنافذ بيع السلع الغذائية، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وكذلك منافذ «أمان»، التابعة لوزارة الداخلية، إضافة إلى منافذ مشروعات المحافظة والوحدات المحلية، أحدثت توازناً في أسعار السلع بالأسواق، حيث ساهمت في زيادة السلع المعروضة، مما أدى إلى خفض أسعار السلع الإستهلاكية.

ودعا «الداودي» المواطنين إلى الإقبال على الشراء من معارض «أهلاً رمضان» ومنافذ بيع السلع المدعمة، والعزوف عن الشراء من الأماكن التي تبيع السلع بأسعار مرتفعة، وذلك لمحاربة غلاء الأسعار وجشع التجار، مؤكداً على استمرار جولاته الميدانية على الأسواق لضبط الأسعار.

اتخاذ تدابير للحد من تداعيات الأزمة العالمية

وأضاف أن الدولة نجحت، قبل حلول شهر رمضان المبارك، في اتخاذ التدابير اللازمة التي ساهمت في تقليل حدة التأثيرات السلبية للأزمة العالمية الراهنة على المواطنين، لاسيما ما يتعلق بتوافر السلع الأساسية، وخفض أسعارها، من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات والتخفيضات على اسعار اللحوم والدواجن ومختلف السلع الغذائية والاستهلاكية، في ظل ما يواكب الشهر الكريم من ارتفاع في حجم الطلب على كافة السلع من هذا النوع.

وحرص محافظ قنا، خلال الجولة، على الإطمئنان من المواطنين على مدى التزام التجار والبائعين بالأسعار، وعدم المغالاة فى أسعار السلع المعروضة، كما شدد على أصحاب المحال التجارية والبائعين بضرورة الالتزام بالأسعار الاسترشادية والإعلان عنها، مؤكداً أن الفترة الماضية شهدت تكثيف للحملات التفتيشية على المحال التجارية والأسواق، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على استقرار الأسعار.

محافظ قنا يستمع إلى شكاوى الأهالي بأبوتشت

واستمع المحافظ إلى طلبات وشكاوى عدد من أهالي مدينة أبوتشت، للتعرف بشكل مباشر على مختلف الطلبات والمشكلات التي تواجههم، والمتعلقة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات، وأكد في هذا الصدد على أن ما يتم تنفيذه من مشروعات في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» سيسهم في حل تلك المشكلات، بما يلبي طموحات المواطنين، من خلال تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، كما أكد أن الدولة تحرص على إنجاز مشروعات المبادرة في أسرع وقت، وعلى الوجه الأكمل.