منصة التطوير المهني الإلكتروني.. بدء تدريب معلمي اللغة العربية 24 أبريل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول تدريب معلمي اللغة العربية للصف الثاني الابتدائي علي منصة التدريب والتطوير المهني الإلكتروني، بعد موافقة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإطلاق المنصة الإلكترونية الرسمية المعتمدة من الوزارة لتدريب معلمي الصفوف الأولي.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن تدريب معلمي اللغة العربية الصف الثاني الابتدائي يبدأ يوم الأحد 24 أبريل ويستمر لمدة 5 أيام علي أن ينتهي يوم 28 من نفس الشهر، مؤكدة أنه يكفي للتدريب حضور دورة تدريبية واحدة فقط في أي من الأيام.

جدول تدريب معلمي اللغة العربية علي منصة التدريب والتطوير المهني الإلكتروني

وحددت وزارة التعليم، المواعيد التالية لتدريب معلمي اللغة العربية بجميع المحافظات علي مستوي الجمهورية وهي كالتالي:-

- يوم الأحد 24 أبريل 2022 تدريب معلمي محافظات السويس وبورسعيد ومطروح وقنا والجيزة والبحيرة.

- يوم الإثنين 25 أبريل 2022 تدريب معلمي محافظات الشرقية والمنوفية والغربية والإسماعيلية وجنوب سيناء.

- الثلاثاء 26 أبريل 2022 تدريب معلمي محافظات القاهرة وسوهاج والفيوم ودمياط والأقصر.

- الأربعاء 27 أبريل 2022 تدريب معلمي محافظات الوادي الجديد وشمال سيناء وأسوان وكفر الشيخ والقليوبية والدقهلية.

- الخميس 28 أبريل 2022 تدريب معلمي محافظات المنيا والإسكندرية وأسيوط وبني سويف والبحر الأحمر.

ورش التدريب علي منصة التدريب والتطوير المهني الإلكتروني

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ورش التدريب لتفعيل الحساب الموحد للمعلمين وتحديث معلوماتهم بأحدث مستجدات تطبيقات أوفيس 365، اليوم الخميس بعنوان كيفية التقديم لبرنامج المعلم الخبير «المدة الزمنية ساعتين».

وقالت وزارة التعليم، أنه سيتم عقد ورشة يوم السبت 22 أبريل للتدريب علي كيفية رفع المطلوب من الأنشطة للمتدربين «المدة الزمنية ساعتين».