 ضبط 184 قطعة سلاح و193 قضية مخدرات وتنفيذ 87682 حكم قضائي

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 184 قطعة سلاح نارى، بحوزة 146 متهم).. وذلك على النحو التالى:

(18) بندقية آلية.

(24) بندقية خرطوش.

(8) طبنجات.

(134) فرد محلى.

(588) طلقة مختلفة الأعيرة.

(30) خزينة متنوعة.

(201) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (87682) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(375) حكم جناية.

(26674) حكم حبس جزئى.

(4571) حكم حبس مستأنف.

(44151) حكم غرامة.

(11911) مخالفة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (193) قضية مخدرات .. ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت (108٫135كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (7٫497كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (4٫596 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (367 جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (230 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (865 جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (230 جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (225 جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (15 جرام).

عدد (1473) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (38) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (23) متهمين.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (325) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (22342) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (56) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (9) منهم.

ضبط 15925 مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (15925) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(3761) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(129) مخالفة السير بدون تراخيص.

(6) مخالفات الدراجات النارية.

(17) مخالفة شروط التراخيص.

(14) مخالفة موقف عشوائى.

جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط (2) قضية .

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1738) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (34) قضية .

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط (2) قضية .

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (178) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: تنفيذ عدد (5) قضايا.

ضبط شخص بالقاهرة لقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"- مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه.. وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية –أجنبية "). وبمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى.

ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بممارسة أعمال النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين بدعوى توظيفها

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة.. من (عدد 3 مواطنين- مقيمين بمحافظة الغربية) بتضررهم من قيام (صاحب محل لحوم ، مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بمحافظة الغربية) بتلقى مبالغ مالية منهم بزعم إستثمار أموالهم وتوظيفها فى مجال تجارة اللحوم والماشية مقابل أرباح متفق عليها ، وقيامه بالنصب عليهم والإستيلاء على كامل تلك المبالغ دون رد.

بإجراء التحريات تبين صحة تلك الواقعة وأن المشكو فى حقه يقوم بممارسة نشاطاً إحتيالياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم توظيف أموالهم فى مجال تجارة اللحوم والماشية مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها ، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت إجمالى (مليون ومائة ألف جنيه مصرى) من المُبلغين حيث توقف عقب ذلك عن سداد أصول المبالغ ، وكذا الأرباح التى وعد بتوزيعها وإستولى على كامل المبالغ المالية.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية ، تم إستهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه .

مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض عدد من عملاء البنوك لعمليات نصب وإحتيال وإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم ، من خلال قيام بعض الأشخاص بالإتصال بهم هاتفياً وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بــ (شركات المحمول – البنوك – مندوبى إحدى الجهات الحكومية وفوزهم بجوائر مالية أو منح مقدمة من تلك الجهة – تحديث بياناتهم البنكية بالبنوك المصرية – مساعدتهم فى الحصول على قروض ) وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخص أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية والإستيلاء على تلك المبالغ عقب ذلك ، وهو ما عرض عملاء البنوك لخسائر مادية جسيمه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن المنيا ، تم توجيه حملة مكبره لإستهداف القائمين على ذلك النشاط الإجرامى بإحدى القرى الكائنة بدائرة مركز شرطة العدوى بالمنيا ..وأمكن ضبط تشكيل عصابى ضم (5 أشخاص ، "لعدد أربعة منهم معلومات جنائية" ، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) ، وبحوزتهم (5 هواتف محمولة بفحصهم فنياً تبين أنهم محملين بــــ" العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها من بعض الضحايا – العديد من تطبيقات مواقع التسوق الإلكترونى – العديد من الإيميلات بأسماء وهمية والمستخدمة فى إجراء المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكترونى – العديد من التطبيقات الإلكترونية والتى تستخدم لتغيير أصوات المتصلين يستخدمها المتهمين عند الإتصال بضحاياهم لإظهار أن المتصلين من موظفات خدمة عملاء البنوك) ..كما أمكن الإستدلال على عدد (10) من المجنى عليهم وبسؤالهم قرروا تعرضهم لوقائع نصب وإحتيال من قبل المتهمين بالأسلوب الإجرامى المشار إليه والإستيلاء على مبالغ مالية منهم ، وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

ضبط طرفى مشاجرة بالقاهرة إستخدمت خلالها الأسلحة النارية محدثين إصابة شخصين ووفاة آخر

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص "متوفى إثر إصابته برش خرطوش متفرق بالجسم") وشقيقه "مصاب برش خرطوش " وتم نقلهما للمستشفى ، إثر إدعاء مشاجرة بالمنطقة سكنهما بدائرة القسم .

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كلاً من طرف أول (المصاب المشار إليه وشقيقه "متوفى") ، طرف ثانى (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" ، وآخر ) ، قاما على إثرها الطرف الثانى بإحضار أسلحة نارية وإطلاق أعيرة خرطوش تجاه المصاب وشقيقه "المتوفى" محدثان ما بهما من إصابات والتى أودت بحياة أحدهما ، وكذا إصابة شخص آخر تصادف مروره بمحل الواقعة .

تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم الأسلحة النارية وعدد من الطلقات النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

ضبط طرفى مشاجرة بالقاهرة بإستخدام الأسلحة البيضاء

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات.. ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم ، بالإنتقال والفحص أمكن تحديد طرفيها (طرف أول "قهوجى "توفى إثر إصابته بجرح طعنى") وعثر بجواره على سلاح أبيض "خنجر" - طرف ثان (عامل "مصاب بجروح بالرأس والوجه") .

بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفان بسبب رفض المتوفى دفع القيمة الإيجارية لغرفة يقطنها ملك الطرف الثانى تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفان على بعضهما البعض بإستخدام أسلحة بيضاء "عُثر على إحداهما بجوار المتوفى" محدثان ما بهم من إصابات والتى أودت بحياة الاول بينما لاذ الثانى بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطه وبحوزته سلاح أبيض "سكين" المستخدم فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

ضبط مالكى 3 سيارات قاموا بحركات إستعراضية خطرة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط مالكى 3 سيارات لقيامهم بحركات إستعراضية خطرة مما يشكل خطورة على حياة المواطنين بتقاطع طريق وصلة دهشور وطريق جمال عبدالناصر دائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بقصد الترفيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم لمخالفتهم تعليمات المرور والقيام بحركات إستعراضية خطرة من شأنها الإخلال بسلامة المواطنين وإحداث إزعاج لقاطني العقارات المجاورة .

ضبط شخصين بالقاهرة لحيازتهما مواد مخدرة بقصد الإتجار

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط (شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) حال إستقلالهما إحدى السيارات ملك شقيق أحدهما ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2٫400 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) .

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة ، والهواتف لتسهيل الإتصال بعملائهما ، والسيارة لتسهيل تحركاتهما.

ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة لقيامه بمحاولة سرقة هاتف محمول كرهاً تحت تهديد الأسلحة البيضاء

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم ، تناهى إلى سمعهم صوت إستغاثة من الأهالى حال قيامهم بالعدو خلف دراجة نارية "توك توك" حيث تمكنت القوات من ضبط مستقليها ( 4 أشخاص وبحوزتهم 3 أسلحة بيضاء) حال إستقلالهم الدراجة النارية المشار إليها قيادة أحدهم بإستبيان الأمر والتقابل مع المجنى عليه "مصاب بكدمات متفرقة بالجسم" وبسؤاله قرر بأنه حال سيره بالمنطقة محل الضبط فوجئ بقيام المتهمين بإستيقافه و محاولة الإستيلاء على هاتفه المحمول كرهاً عنه تحت تهديد الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهم وأثناء مقاومته لهم تعدوا عليه بالضرب محدثين ما به من إصابات وقاموا بالإستيلاء على هاتفه المحمول ولاذوا بالفرار إلا أنه إستغاث بالأهالى وأمكن ضبطهم على النحو المشار إليه .

بمواجهه المتهمين بما جاء بأقوال المجنى عليه أيدوها وإعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.