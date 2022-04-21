موعد الإفطار وأذان المغرب يوم الخميس 20 رمضان في محافظة السويس

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 20 رمضان 1443، الموافق الخميس 21 أبريل 2022، في محافظة السويس، ومواقيت الصلوات الأخرى، التي يبحث عنها دائما المسلمين خلال اليوم والليلة، خاصة في شهر رمضان، لمعرفة موعد انتهاء الصوم وبدايته، وتأدية الصلوات الخمس.

وتقدم «الوطن» في السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن نشر مواقيت الصلاة في السويس، وهي كما يلي:

موعد الإفطار وأذان المغرب الخميس 20 رمضان في محافظة السويس

وأورد بيان الهيئة المصرية العامة للمساحة، أنّ موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم الخميس 20 رمضان 1443 هجريا، 21 أبريل 2022 ميلادي، في تمام الساعة 6:20 مساء، حسب التوقيت المحلي لمدينة السويس، وهو ما يبحث عنه ويتابعه سكان المحافظة، إذ ينهون صومهم بالإفطار فى ذلك التوقيت.

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 20 رمضان

وبالنسبة للصلوات المختلفة وموعد أذان كل صلاة على مدار اليوم، فجاءت حسب التوقيت المحلي لمحافظة السويس وإعلان الهيئة المصرية العامة للمساحة، كما يلي:

أذان الفجر عند الساعة 3:45 دقيقة.

الشروق عند الساعة 5:17 صباحا.

أذان الظهر عند الساعة 11:49 ظهرا.

أذان العصر عند الساعة 3:24 عصرا.

أذان المغرب عند الساعة 6:20 مساء.

أذان العشاء عند الساعة 7:42 مساءً.