درجات الحرارة اليوم 20 رمضان في محافظة سوهاج.. معتدل نهارا بارد ليلا

يستمر طقس محافظة سوهاج اليوم الخميس الموافق 20 رمضان، 21 أبريل، في الانخفاض، حيث تعود درجات الحرارة بمحافظة سوهاج إلى معدلها الطبيعي في هذا الوقت من العام، قبل أن يضرب المنخفض الخمسيني الحار البلاد.

درجات الحرارة اليوم بمحافظة سوهاج

وتسجل درجة الحرارة العظمي اليوم في محافظة سوهاج 30 درجة، والصغرى 17 درجة مئوية، في طقس معتدل الحرارة نهارا ومائل للبرودة ليلا فى توافق وطقس محافظة سوهاج إحدى محافظات جنوب صعيد مصر

درجات الحرارة اليوم بجنوب صعيد مصر

ويسجل جنوب الصعيد 34 درجة مئوية للعظمى و19 درجة مئوية للصغرى، ويكون الطقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا.

وتشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد نشاط رياح على فترات متقطعة، ومثيرة للأتربة ببعض الأحيان، ويتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى غدا 26 درجة مئوية السواحل الشمالية 22 درجة مئوية شمال الصعيد 29 درجة مئوية جنوب الصعيد 34 درجة مئوية.

توقعات ونصائح هيئة الأرصاد المصرية

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد المصرية أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة اعتبارا من السبت الموافق 23 أبريل، ناصحين بعدم تخفيف الملابس للأطفال وكبار السن خلال فترة الليل والصباح الباكر، بسبب تأثير الأجواء الباردة ونشاط الرياح أحيانا خلال فترة الليل.

وأوضح الخبراء، أنّ ارتفاع موج البحر الأحمر يصل إلى 2,5 متر، حيث تكون حركة الرياح شمالية غربية، ويصل ارتفاع الموج في البحر الأبيض المتوسط، إلى 1,75 متر، وتكون حركة الرياح شمالية شرقية، وجنوبية شرقية.