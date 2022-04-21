يترقب الجمهور مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 20 والقنوات الناقلة، للوقوف على تفاصيل الموقف الصدامي بين عامر عبدالرازق، المشرف الاجتماعي بمدرسة رؤية الخاصة، وطليقته التي تجسد دورها الفنانة فريال يوسف، بعد ذهابها إليه بشكل مفاجئ داخل المدرسة.

مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 20 والقنوات الناقلة

وتشمل مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 20 والقنوات الناقلة، منصة watch it الإلكترونية، وشاشة قناة الحياة في الساعة 7:40 مساءًا، والإعادة الأولى في الساعة 4:15 فجرًا، والإعادة الثانية في الساعة 8 صباحًا.

كما تشمل مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 20 والقنوات الناقلة، شاشة قنوات ON في الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، والإعادة في الساعة 6:55 صباحًا.

طليقة عامر عبد الرازق تفاجئه بالحضور في المدرسة

وشهد مسلسل دايما عامر الحلقة 19، حضور طليقة عامر عبدالرازق، المشرف الاجتماعي، الذي يجسد دوره مصطفى شعبان، إلى المدرسة، وذلك في الوقت الذي كان يقف فيه بصحبة ميس فدوى، مدرسة مادة التربية الموسيقية، وتجسد دورها ميرنا نور الدين، وسخرت من وقوفهما سويًا.

وشهدت الأحداث طرد «مستر أكرم»، مدرس مادة الكيمياء بالمدرسة، الذي يؤدي دوره الفنان نضال الشافعي، من سنتر دروس خصوصية، بعد شكوى عدد من أولياء الأمور منه، بسبب عدم تحصيل أبنائهم لأي معلومات أو درجات رغم حصولهم على دروس في المادة.