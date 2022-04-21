معلومات عن المنطقة الشاطئية بالعلمين الجديدة.. المرحلة الأولى 15 برجا

تتشابه مدينة العلمين الجديدة مع العاصمة الإدارية الجديدة، من حيث ضخامة المشروعات العالمية التي تقام عليها، بأفضل المدن السياحية في مصر، حيث تشمل مراكز تجارية عالمية وأبراجا سكنية وسياحية.

وتضم مدينة العلمين الجديدة، عددا كبير من المشروعات السكنية وغيرها، ومن أبرزها مشروعات المنطقة الشاطئية، والتي تضم العديد من الوحدات السكنية والمناطق الترفيهية والخدمية.

معلومات عن المنطقة الشاطئية بالعلمين الجديدة

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، ما تريد معرفته عن المنطقة الشاطئية بالعلمين الجديدة، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق.

1- تعد المنطقة الشاطئية، إحدى المشروعات التى يُجرى تنفيذها داخل مدينة العلمين الجديدة.

2- تضم المرحلة الأولى من منطقة الأبراج الشاطئية، بمدينة العلمين الجديدة نحو 15 برجا.

3- يبلغ ارتفاع أعلى أحد الأبراج بالمنطقة الشاطئية، بمدينة العلمين الجديدة نحو 42 طابقا.

4- جاري الانتهاء من تشطيب واجهات 15 برجاً، تم الانتهاء من تنفيذها داخل المنطقة الشاطئية بمدينة العليمن الجديدة.

5- جاري تنفيذ عدد آخر من الأبراج داخل المنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة.

6- توفر المشروعات التى يتم تنفيذها داخل المنطقة الشاطئية، بمدينة العلمين الجديدة، الآلاف من فرص العمل المختلفة.

7- كما توفر المشروعات الجاري تنفيذها داخل المنطقة الشاطئية، بمدينة العلمين الجديدة، فرصا كثيرة للاستثمار بالنسبة للقطاع الخاص.

8- تسهم مشروعات المنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، فى تحقيق عملية التنمية.

أدوار تجارية وإدارية

9- تم الانتهاء من الأعمال بالمنطقة الترفيهية التي تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، كما تضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، إضافة إلى عدد من المحال التجارية المختلفة.

10- تتكون الأبراج بالمنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، من 3 أدوار تجارية وإدارية وجراج سفلي بجانب الوحدات السكنية، وستضاهي الأبراج الفندقية بالمدينة أبراج دبي، وستقام بها الاحتفالات.