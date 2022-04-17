رصف طرق بتكلفة تخطت 4 ملايين جنيه.. واعتماد 17 مشروعا ضمن حياة كريمة بسوهاج

بدأت الوحدة المحلية بمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، العمل في رصف شارع المصري «سوق الزراعة» ومتفرعاته بتكلفة 580 ألف جنيه، فضلا عن بدء أعمال رصف طريق «الدريسة» بمتفرعاته المتعددة بتكلفة 3 ملايين جنيه و600 ألف جنيه، في إطار رفع كفاءة الطرق والشوارع وتطوير منظومة تكتل الأثاث بالمركز.

وقالت فريدة سلام رئيس مركز ومدينة طهطا في تصريحات لـ«الوطن»، إن التكلفة من ضمن «وفورات» المبالغ للوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، حرصا على رفع كفاءة سوق الزراعة، والظهور بالمظهر الحضاري اللائق بالمركز.

رصف طريق «الدريسة» بتكلفة مليون و600 ألف جنيه

وأكدت «سلام»، بدء العمل في رصف طريق «الدريسة» بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، بداية من شارع «التجارة»، حتى «موقف بنجا» وشارع «53» بداية من «جامع الرضوان»، حتى نهايته بترعة «نجع حمادي» وتفرعاته، بتكلفة 3 ملايين و600 ألف جنيه، وذلك في إطار رفع كفاءة الطرق والشوارع، وتطوير منظومة تكتل الأثاث بمركز طهطا.

اعتماد 17 مشروعا ضمن مبادرة حياة كريمة بطهطا

وكشفت رئيس المدينة، عن اعتماد 17 مشروعا ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» في جميع المجالس القروية لمركز ومدينة طهطا، لافتة إلى أنه سيجرِ البدء الفعلي لهذه المشروعات، قريبا، كما أنه جار العمل على استكمال باقي المشروعات ضمن المبادرة، التي تعتبر انجاز غير مسبوق، وكمية مشروعات كبيرة، ونقلة حضارية ستشمل جميع الأماكن بنطاق مركز ومدينة طهطا، والمجالس القروية والقرى والنجوع، وكل مكان بمركز طهطا.

تكريم الأبطال الرياضين من ذوى الهمم بطهطا

وفي سياق آخر، كرمت فريدة سلام، أبطال التحدي من ذوي الهمم، والحاصلين على مراكز متقدمة في البطولات الرياضية البارالمبية على مستوى الجمهورية من مركز طهطا بمحافظة سوهاج، مشيدة خلال التكريم بأداء هؤلاء الأبطال، متمنية لهم دوام التوفيق والنجاح، والوصول إلى أعلى الدرجات الرياضية.