رصف وتطوير وتوسعة طرق المعتمدية والعدوي سليم والتحرير بالجيزة

تواصل محافظة الجيزة، أعمال رصف وتطوير الطرق والمحاور المرورية، في إطار تنفيذ خطة العام المالي الجاري، لتسهيل الحركة المرورية، واطلع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على نسب تنفيذ أعمال الطبقة السطحية بطريق «المعتمدية - ترعة المجنونة»، وجرى الانتهاء من الأعمال، وجار دعم منظومة الإنارة بالطريق وطلاء البلدورات.

كما تابع محافظ الجيزة، أعمال التطوير والتوسعة بشارع العدوي سليم، المتفرع من شارع ترعة الزمر بحي العمرانية، وجرى بدء أعمال الرصف وفرد طبقة الأسفلت الأولى.

وتابع «راشد» أيضا جهود مديرية الطرق بالمحافظة، في تنفيذ الطبقة الأسفلتية الرابطة بشارع التحرير بدءاً من ميدان الجلاء باتجاه شارع السودان بحي الدقي، وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من الأعمال وفقا للمواصفات المحددة، لما للطريق من أهمية مرورية كبيرة.

كما تابع المحافظ نسب التنفيذ لأعمال التوسعة والتطوير بشارع عثمان محرم بأحياء الطالبية والعمرانية، بطول 3 كم وبعرض 25 م، وجرى وضع طبقة الأساس وجار استكمال أعمال الرصف والتطوير.