سيدات المزاريطة يتآمرن على أزواجهن في مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 20

بدأت مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 20 بمسامحة الكبير لزوجته مربوحة، ليخرجها من الغرفة التي كان يحبسها بها، وبعد خروجها طلبت منه أن يعطيها ملابسه حتى تقوم بغسلها وتنظيفها.

وفي اليوم التالي من مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 20 ارتدى الكبير أوي ملابسه في الصباح حتى يذهب لمباشرة أعماله، ليجد أن مربوحة أخذت جميع ملابسه حتى تغسلها، وعند ارتدائه إحدى الجلاليب يجد أن جميع ملابسه أصبح لونها بمبي، وبسؤال مربوحة تخبره أنها قامت بغسلها مع الحجاب الخاص بها، ومن ثم تأثرت ملابسه بلونه.

سامنتا تحرض سيدات المزاريطة على الرجال

ويأتي فزاع ليخبر أحمد مكي في مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 20 بأن رجال المزاريطة ينتظرونه في الساحة الخاصة بالدوار للحديث معه في أمر مهم، ليجد فزاع يرتدي جلباب أيضا بنفس اللون، وبسؤاله يخبره أن الدراي كلين هي من فعلت بملابسه ذلك.

رجال المزاريطة يرتدون جلابيب بنفس اللون

وعندما يذهب الكبير أوي لمقابلة رجال المزاريطة، يجدهم يرتدون جميعهم جلباب بنفس اللون، ليخبروه بأن ما حدث لم يكن سوى مؤامرة من نساءهم، ثم تخرج إليهم سامنتا لتخبرهم أنها من قامت بتنظيم ذلك، حتى يخضع جميع الرجال لمطالب زوجاتهم.