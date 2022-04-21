مصرع وإصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين ربع نقل بالغربية

لقي شخص على الأقل مصرعه، وأصيب اثنان آخران، نتيجة تصادم سيارتين ربع نقل على طريق «طنطا - كفر الزيات» بمحافظة الغربية، مساء اليوم الخميس، في نطاق قرية «كفر ديما»، بدائرة مركز كفر الزيات، تم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي، كما تم التحفظ على جثة المتوفي في مشرحة المستشفى، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، والتصريح بدفنها، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

إخطار أمني بتصادم على طريق «طنطا - كفر الزيات»

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يتضمن ورود بلاغ من نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعي، بوصول «رضا رمضان مخلوف»، 35 سنة، مقيم بقرية «محلة منوف» بدائرة مركز طنطا، جثة هامدة، و«هشام فوزي»، 34 سنة، و«كريم صلاح»، 32 سنة، يقيمان بنفس العنوان، مصابين بكسور وجروح متفرقة في الجسد، نتيجة حادث سير.

تفاصيل حادث تصادم سيارتين ربع نقل بكفر الزيات

تبين من التحريات والمعاينة الأولية، التي قام بها ضباط مباحث مركز شرطة كفر الزيات، أن حادث سير بين سيارتين ربع نقل بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد أحد سائقي السيارتين، مما أدى إلى وقوع الحادث، الذي تسبب في توقف الحركة على الطريق، الأمر الذي دفع إدارة مرور كفر الزيات إلى الدفع بأوناش مرور وفتح الطريق أمام السيارات، بعد رفع حطام الحادث.

تم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي، لتلقي العلاج اللازم، والتحفظ على الجثة في مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.