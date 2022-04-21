«سي إن إن»: الأقمار الصناعية تكشف مقابر جماعية خارج ماريوبول

قالت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إن المسؤولين الأوكرانيين كشفوا عن موقع لمقابر جماعية خارج مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية المحاصرة، وهي اتهامات عززتها نشر صور الأقمار الصناعية التي جمعتها شركة «ماكسار تكنولوجيز»، وحللتها.

تحديد أماكن المقابر الجماعية لسكان ماريوبول

وكتب بترو أندريوشينكو، مستشار عمدة ماريوبول، في منشور يوم الخميس على قناة «تليجرام»: «نتيجة للبحث الطويل، وتحديد أماكن الدفن الجماعي لسكان ماريوبول القتلى، أثبتنا حقيقة ترتيب دفن جماعي لماريوبول، القتلى من سكان ماريوبول في قرية منهوش».

وقال «أندريوشينكو»، إن القوات الروسية حفرت عدة مقابر جماعية، يبلغ طول كل منها حوالي 30 مترًا، في مانشو، وهي بلدة تقع على بعد حوالي حوالي 19 كيلومترًا إلى الغرب من ماريوبول.

وقال أندريوشينكو: «الشاحنات تحمل جثث الموتى، بل إنها في الواقع ترميها على الرصيف، وهذا دليل مباشر على جرائم حرب ومحاولات للتستر عليها».

ماكسار: أدلة على مقابر جديدة على الحافة الشمالية الغربية لمانشو

ونشرت شركة «ماكسار» تحليلًا لصور الأقمار الصناعية، يُظهر أدلة على مقابر جديدة في موقع على الحافة الشمالية الغربية لمانشو، وقالت «ماكسار» في تحليلها -وفقا لتقارير إعلامية حديثة- إن الجنود الروس ينقلون جثث القتلى في ماريوبول إلى هذا الموقع، مضيفة: «وتشير مراجعة صور الأقمار الصناعية الخاصة بنا من منتصف مارس إلى منتصف أبريل إلى أن توسيع مجموعة القبور الجديدة، بدأ بين 23 و 26 مارس 2022، واستمر في التوسع خلال الأسبوعين الماضيين، وتحتوي على أكثر من 200 قبر جديد».

واتهم رئيس بلدية ماريوبول، فاديم بويتشينكو القوات الروسية بدفن الجثث في مقابر جماعية في مانهوش، وسط مزاعم المسؤولين الأوكرانيين بأن ما يصل إلى 20 ألف شخص لقوا حتفهم في غضون أسابيع من القصف.