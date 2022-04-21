حافلات مدرسية تنقل أوكرانيين من ماريوبول المحاصرة إلى زابوروجي «صور»

وصلت حافلات مدرسية مليئة بأشخاص من مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة إلى مدينة زابوروجي، بعد عبور الأراضي التي تسيطر عليها القوات الروسية، وفق ما أفادت وكالة فرانس برس، وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أن الحافلات وصلت وهي تقل نساء وأطفالًا بعد محاولات فتح ممر إنساني من المدينة الساحلية، ماريوبول، والذي تأخر عدة مرات بسبب القتال العنيف في جنوب أوكرانيا.

أفراد من ماريوبول يتجمعون بعد وصولهم إلى نقطة الإجلاء

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك، إن عدد الذين أجلوا من ماريوبول أقل بكثير مما كان مأمولًا، مضيفة: «لم ينجح شيء. استطاع 79 شخصًا فقط القدوم. لم تكن هناك ممرات خضراء».

وأوضحت فيريشوك إن هناك ما يقرب من 1000 شخص في مصنع الصلب في ماريوبول في آزوفستال ينتظرون ممرًا إنسانيًا، بالإضافة إلى 500 جندي مصاب، مضيفة: «إذًا بدأ القصف، على الرئيس الروسي أن يعلم أن القصف يستهدف النساء والأطفال».

القوات الروسية حاولت اقتحام مصنع آزوفستال

من جهة أخرى، قال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية حاولت اقتحام الميناء البحري ومصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول المحاصرة، حيث تخضع معظم مدينة ماريوبول للسيطرة الروسية، لكن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قال في وقت سابق إن القوات الأوكرانية لا تزال في جزء من المدينة.

بوتين طلب عدم اقتحام مصنع الصلب

وفي وقت سابق اليوم، طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من وزير دفاعه عدم اقتحام مصنع آزوفستال من أجل إنقاذ أرواح القوات الروسية، وبدلاً من ذلك، قال إن المصنع، وهو المعقل الرئيس المتبقي لأوكرانيا في المدينة، يجب أن يُحاصر «حتى لا تتمكن الذبابة من العبور».