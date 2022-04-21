بريد الوطن ..بعيداً عن «كورونا» ومشكلاتها

يخطف العقل ومعه القلب. تسمع دقات قلبك. تعيش حياة أخرى غير حياة البشر. يعرفك أنك إنسان لك قيمة. تسبح فى بحر بدون مياه، إنه بحر العشق، كل هذه التشبيهات ولم أعطه حقه، إنه الحب الذى خلقه الله فينا لنرى كل الوجوه جميلة، ليخضّر صحراء قلوبنا ويجسد أجمل معانى خلقها الله فينا. يشعر به الجنين وهو فى بطن أمه، ونمشى طريق الحياة، لنرى حب الأم الذى لا يعرف الكون حباً مثله، ثم نمشى خطوات لنعرف أن للحب وجوهاً كثيرة يتعرف عليها الإنسان خلال فترة حياته. نعيش نبحث عن نصفنا الآخر، الذى به تكتمل حياتنا، وإن حالفك الحظ ورأيت نصفك الثانى ستكون أسعد الناس، لأنك تفكر بعقلين وتحيا بقلبين، وتصمت حين يتكلم نصفك الآخر لأنه يتكلم كل ما تنوى أن تقوله، إنه الحب الحقيقى الذى به تكتمل الحياة، وبدونه تعيش فقط لكى تتنفس دون أن تشعر بأنك حى، ما أسعد كل من رزقه الله بنصفه الثانى، إنها الحياة التى لا يستطيع من يعيشها أن يصفها، لأن الكلمات تكون مجرد أحرف، وإحساس الحب يكون حياة من الصعب أن توصف إلا بكلمة واحدة، إنها السعادة التى تبنى على أقوى أساس فى الدنيا هو الحب.

مراد عزمى

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