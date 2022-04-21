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محمود مسلم

بريد الوطن .. ملامحك يابا

كتب:

الوطن
09:16 م | الخميس 21 أبريل 2022
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

وحشتنى ملامحك يابا

فبشوفهم فِ إخواتى

زرعك كان كله طيابه

وكاااات الريّة يوماتى

باتعكز فِ شبابى عليهم

من بعد مابُعدك شيّبنى

بُعدك بقى قاطع فى حياتى

وكإنك يابا.. كنت ابنى

زرنى ف أحلامى وحياتى!

وغلاوتك!

حلفان بغلاوتك يِغْلبنى!!!

قالب حِنيتك كان غالب

والدنيا فِ غيابه مخالب

ووعود الحنية بَعدك

كات فقرة هتتذاع ف مقالب

خايف لافتكرك قدامهم

فالدمعة تكون سهم وصايب

فالناس طبعاً هيقولوا: خايب

                                                                                  الحاوى  

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