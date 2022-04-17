ضبط 7 أشخاص ألقوا أكياس عصير ومياه على السيارات بالإسماعيلية والسويس

تمكنت قوات الأمن في محافظتي الإسماعيلية والسويس من ضبط عدة أشخاص ألقوا عصير القصب والمياه على السيارات، عقب رصد تداول مقطع فيديو على تطبيق «تيك توك» يظهر خلاله مجموعة من الشباب يلقون علب عصير على أحد الأتوبيسات في أثناء مروره بأحد الشوارع في الإسماعيلية.

وحددت أجهزة الأمن مرتكبى الواقعة، وهم 5 أشخاص، وعقب تقنين الإجراءات ضبط 4 منهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد المزاح.

ضبط مرتكبي إلقاء أكياس المياه على سيارة نقل بالسويس

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس من أحد الأشخاص بأنه حال قيادته سيارة نقل بطريق «القاهرة - السويس» تفاجأ بقيام 3 صبية بإلقاء أكياس مملوءة بالمياه على السيارة قيادته، ما أدى لكسر المرآة الخاصة بالسيارة.

3 أحداث وراء حادث السويس

وأسفرت جهود البحث عن أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أحداث، وعقب تقنين الإجراءات ضبطوا وأولياء أمورهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على سبيل المزاح، واتخذت الإجراءات القانونية.