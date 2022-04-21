روسيا: شحنات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا هدف مشروع لقواتنا

جددت روسيا تهديدها باستهداف قوافل الأسلحة التي قد تصل من الولايات المتحدة وغيرها من دول الناتو إلى أوكرانيا، وذلك في أعقاب تأكيد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، بأن بلاده ستقدم مُسيرات وأسلحة مضادة للدبابات والطائرات ومروحيات ومدافع لأوكرانيا، وأن إدارته تسعى لأن يكون تدفق الأسلحة لأوكرانيا مستمرا ودون توقف، حسبما نقلت «سكاي نيوز» عربية.

روسيا: موسكو تحتفظ بحق استهداف قوافل الأسلحة الأمريكية

وأكدت الخارجية الروسية أن روسيا تحتفظ بحق استهداف قوافل الأسلحة التي قد تصل من الولايات المتحدة وغيرها من دول الناتو إلى أوكرانيا.

وقال نائب رئيس دائرة أمريكا الشمالية في الخارجية الروسية سيرغي كوشيليف: «نؤكد للأمريكيين صراحة، أن من حق القوات الروسية اعتبار شحنات الأسلحة من الولايات المتحدة والناتو على الأراضي الأوكرانية أهدافا عسكرية مشروعة للجيش الروسي».

روسيا: الولايات المتحدة تستهدف إبطاء عملياتنا العسكرية

وأعرب كوشيليف، عن قلق موسكو إزاء تصريحات مسؤولين أمريكيين عن نية الولايات المتحدة الاستمرار في إمداد حكومة كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية بشكل مكثف. قائلا: «أوكرانيا الآن في موقف محكوم عليه بالفشل، والولايات المتحدة الأمريكية بنهجها هذا تستهدف إبطاء العملية العسكرية التي تجريها روسيا في أوكرانيا، وإلحاق أكبر ضرر ممكن بالقوات الروسية».

وجاء هذا التحذير على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تخصيص حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 800 مليون دولار لكييف، وتأكيده، اليوم، أن الولايات المتحدة ستقدم مسيرات وأسلحة مضادة للدبابات والطائرات ومروحيات ومدافع لأوكرانيا، وأن إدارته تسعى لأن يكون تدفق الأسلحة لأوكرانيا مستمرا ودون توقف.