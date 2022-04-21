التعليم: أسئلة امتحانات الثانوية العامة لا تحتاج للحفظ.. ولن نسمح بالغش

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ الوزارة أنهت استعداداتها النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، المنتظر عقدها يوم 26 يونيو المقبل، وتنتهي يوم 21 يوليو المقبل، مشيرا إلى أنّ الامتحانات ستعقد ورقيا وستكون الإجابة في «البابل شيت»، حيث تعتمد الأسئلة على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، وجميع اللجان سيتم تعقيمها قبل بداية الامتحانات، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

أسئلة امتحانات الثانوية العامة لا تحتاج للحفظ

ووجّه وزير التربية والتعليم، رسالة عاجلة للطلاب، قبل عقد امتحانات الثانوية العامة 2022، خلال حديثه لـ«الوطن»، قائلا: «أسئلة امتحانات الثانوية العامة ستقيس الفهم ونتاج التعلم وستكون بعيدة تماما عن التعقيد، ولا تحتاج إلى الحفظ والحشو، ولا داعٍ للقلق، وجميع الأسئلة ستكون اختيار من متعدد.

وأكد شوقي، أنّ الامتحانات ستعقد في لجان مؤمنة جيدا على مستوى الجمهورية، وتخصيص غرفة عمليات مركزية في الوزارة لمتابعة استعدادات المديريات التعليمية للامتحانات، والوقوف على تطبيق الإجراءات الوقائية المشددة ضد كورونا.

كاميرات بلجان امتحانات الثانوية العامة لضبط الغشاشين

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنّ الوزارة لن ولم تسمح بالغش الإلكتروني داخل لجان امتحانات الثانوية العامة، وسيتم تركيب كاميرات مراقبة بجميع اللجان على مستوى الجمهورية، متصلة بغرف العمليات الفرعية بالمحافظات، على أن تكون متصلة بغرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة، لمتابعة سير الامتحانات، والتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير الامتحانات، وضبط الطلاب الغشاشين، منوها بأنّ جميع محاضر الغش سيتم تحويلها إلى النيابة العامة كما حدث العام الماضي.

حظر وجود الباعة الجائلين بمحيط لجان الثانوية العامة

ونوها وزير التربية والتعليم، بأنّه سيتم التشديد على المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بحظر وجود الباعة الجائلين في محيط لجان امتحانات الثانوية العامة، لمنع الزحام أمام اللجان، علاوة على تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم اللجان وتطهير دورات المياه، وتوفير أدوات التعقيم داخل اللجان الامتحانية، وتوفير الأجهزة الحرارية لقياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول الامتحانات، وتخصيص طبيب زائر لكل لجنة امتحانية، للاطمئنان على سلامة وصحة الطلاب، أثناء سير الامتحانات.