مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارتي نقل وتفحمهما بطريق «جنيفة» بالسويس

شهد طريق «جنيفة» بمحافظة السويس، اليوم الجمعة، حادث تصادم سيارتين نقل، ما أدى إلى تفحم السيارتين ومصرع شخص وإصابة آخر، وتم نقل المصاب إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج اللازم وجثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى فيما يتم البحث عن أشخاص أخرين في حطام السيارتين، وتولت الجهات المعنية التحقيق في المحضر الذى تم تحريره بالواقعة.

وكانت غرفة عمليات إسعاف السويس تلقت بلاغا من قائدي السيارات على «طريق جنيفة» يفيد بحدوث اشتعال الحريق في سيارتين نقل نتيجة تصادمهما.

ووجه مرفق إسعاف السويس بقيادة الدكتور محمد طنطاوي سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين خلال المعاينة الأولية حدوث اشتعال لسيارتين نقل، ما أسفر عن وقوع مصاب ومتوفى واحتمالية وجود أشخاص آخرين بحسب المعلومات.

الدفع بـ5 سيارات إسعاف لنقل المصاب والمتوفى إلى المستشفى العام

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، حيث تم الدفع بعدد 5 سيارات إسعاف لنقل المصاب وجثة المتوفى إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج، وانتظار ما ستسفر عنه عمليات البحث عن أخرين.

قوة من تأمين الطرق لمعاينة الحادث

وانتقلت قوة من إدارة تأمين الطرق لموقع الحادث، بعد محطة تموين السيارات اتجاه السويس بنحو 10 كيلو مترات اتجاه السويس، وأفادت المعاينة الأولية بوقوع الحادث واشتعال السيارتين نتيجة للتصادم، فيما تم تحويل مسار السيارات التي على الطريق حفاظا على حياة المواطنين.