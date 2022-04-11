«بوزوفا» مقبرة جماعية جديدة في أوكرانيا.. والسلطات تواصل جمع الأدلة

واصل الأوكرانيون جمع الأدلة على فظائع ارتكبها الجيش الروسي ضد المدنيين في البلدات والقرى المحررة في «منطقة كييف»، وأشار أنطون جيراشينكو، مستشار وزير الداخلية الأوكراني، دينيس موناستيرسكي، على «تيليجرام»، إلى العثور على مقبرة جماعية لـ مدنيين أوكرانيين، قتلوا على أيدي القوات الروسية في قرية بوزوفا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

الرئيس الشيشاني: سنحرر لوجانسك ودونيتسك بالكامل في المقام الأول

وأضاف جيراشينكو، أن السلطات المحلية تعتقد أن ما لا يقل عن 50 من السكان المحليين قتلوا على أيدي القوات الروسية.

وفي وقت سابق، أشار الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، في تسجيل مصور على «تيليجرام»، إن القوات الروسية، ستحرر لوجانسك ودونيتسك بالكامل في المقام الأول، مضيفا: «ثم تستولي على كييف وجميع المدن الأخرى»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقال رجل الأعمال الأمريكي، دافيد ساكس، إن سياسة بلاده لم تسمح بتسوية أزمة أوكرانيا وأصبحت سببا لشن عملية موسكو العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدوره، اعتبر رئيس حزب «القانون والعدالة» الحاكم في بولندا ياروسلاف كاتشينسكي، أن حادث تحطم الطائرة في عام 2010، الذي أودى بحياة شقيقه التوأم، رئيس البلاد في ذلك الوقت، ليخ كاتشينسكي في روسيا كان هجوما مدبرا، محملا المسؤولية لعناصر بولندية وروسية.

وندد كاتشينسكي، بعملية «موسكو» العسكرية في أوكرانيا، محذرا أوروبا الغربية من أن الدور قد يأتي عليها، واصفا حقبة ما بعد الشيوعية في روسيا إجرامية مثل حقبة الشيوعية.

«بكين» تسلم «بلجراد» منظومة «إتش كيو-22» الدفاعية.. ورئيس صربيا: أحدث فخر لجيش بلادنا

وتسلمت صربيا، منظومة «إتش كيو-22» الدفاعية الصينية المضادة للطائرات، وهبطتت 6 طائرات نقل صينية في مطار «نيكولا تيسلا» في العاصمة «بلجراد»،أمس الأول السبت، حاملة منظومة صواريخ «سطح - جو».

من جانبه، أكد رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش، تسلم منظومة صواريخ متوسطة المدى، والتي تم الاتفاق عليها عام 2019، مضيفا إنه هذا أحدث فخر لجيش بلاده، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

بدوره، يلتقي مستشار النمسا كارل نيهامر بـ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين في العاصمة الروسية «موسكو» بهدف تشجيع الحوار بين روسيا وأوكرانيا..

وفي أوسيتيا الجنوبية، قالت «لجنة الانتخابات المركزية» أن رئيس البلاد الحالي أناتولي بيبيلوف يتخلف عن منافسه الأساسي، رئيس حزب «نيخاس»، آلان جاجلويف بعد فرز 68% من الأصوات في إحدى الدوائر الانتخابية.

رئيس أوسيتيا الجنوبية يحصل على 42.02 من الأصوات في دائرة «كفايسا»

وفي مارس الماضي، أشار بيبيلوف، إلى أن أوسيتيا الجنوبية، ستتخذ قريبا خطوات قانونية لتصبح جزءا من روسيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وحصل بيبيلوف، على 42.02 من الأصوات في دائرة كفايسا، بينما حاز جاجلويف على 43.51% من الأصوات في ثاني أكبر مدينة في البلاد.

وكان رئيس أوسيتيا الجنوبية، قال في وقت سابق، للصحفيين، إنه ستكون هناك جولة ثانية من الانتخابت التي يتنافس فيها 5 مرشحين، واشار بيبيلوف، إلى أنه سيواجه فيها جاجلويف.

وكان مسؤول في إدارة بيبيلوف، أشار أمس الأول السبت، إلى أن الاستعدادات لإجراء استفتاء على الانضمام إلى روسيا قد تكتمل بحلول الصيف.