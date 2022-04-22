يبحث الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 21 والقنوات الناقلة له، لمعرفة التفاصيل الجديدة للأحداث وتطوراتها بحلقة الأمس، وذلك بعد وصول رجال الشرطة إلى مقر مدرسة رؤية الخاصة والتي تنقسم لـ «ناشونال وإنترناشونال»، بصحبة أحد أولياء الأمور.

مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 21

وتتضمن مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 21 والقنوات الناقلة، منصة «watch it» الإلكترونية، وشاشة قناة الحياة في الساعة 7:40 مساءً، بينما تكون حلقة الإعادة الأولى في الساعة 4:15 فجرًا، والإعادة الثانية في الساعة 8 صباحًا من اليوم التالي.

وتتضمن مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 21 والقنوات الناقلة، شاشة قنوات ON، إذ يُعرض في الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، وحلقة الإعادة في الساعة 6:55 صباحًا من اليوم التالي.

لقاء فدوى وطليقة عامر عبد الرازق

وشهد مسلسل دايما عامر الحلقة 20، حضور طليقة عامر عبد الرازق، وتجسد دورها فريال يوسف، إلى مقر مدرسة رؤية، في الوقت الذي كان يقف فيه عامر بصحبة زميلته مس فدوى، مدرسة مادة التربية بالموسيقية وتقوم بدورها ميرنا نور الدين، وبدت الغيرة على طليقة عامر عبد الرازق، والتي لمحت إلى وجود علاقة عاطفية بين عامر وفدوى، وأكد لها بدوره أنها مجرد زميلة.

وذهب عامر عبد الرازق، لمستر فايز مدرس مادة الرياضيات بالمدرسة، ويقوم بدوره محمد ثروت، بعد إيقافه عن العمل بزعم قيامه بتسريب امتحان المادة على عكس الحقيقة، وطلب عامر من فايز، ضرورة تعلم التكنولوجيا وجميع المدرسين لمواكبة تطور العصر.