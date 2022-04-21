الغيرة تشعل قلب طليقة مصطفى شعبان في مسلسل دايما عامر الحلقة 20

شهد مسلسل دايما عامر الحلقة 20، لقاء مفاجئ بين عامر عبد الرازق، المشرف الاجتماعي بمدرسة رؤية، ويجسد دوره مصطفى شعبان، وطليقته ووالدة ابنته، وميس فدوى، مدرسة مادة التربية الموسيقية، الأمر الذي سبب ارتباكًا لـ عامر، خصوصًا أن طليقته حضرت إلى المدرسة دون ترتيب.

مسلسل دايما عامر الحلقة 20

واستقبلت طليقة عامر عبد الرازق، وتقوم بدورها فريال يوسف، ميس فدوى، وتقوم بدورها ميرنا نور الدين، بفتور شديد، وبدت عليها الغيرة الشديدة.

طليقة عامر تشكوه لشقيقته

واصطحب عامر عبد الرازق، في مسلسل دايما عامر الحلقة 20، طليقته خارج المدرسة، واستقلا سيارتها، ولمّحت إلى علاقة عامر بزميلته فدوى، وبدوره قال لها إنها مخطوبة وأنها مجرد زميلة ولا يوجد علاقة بينهما.

واتصلت طليقته بشقيقة عامر، ولمحت لها إلى أن شقيقها لم يعد يهتم بطفلتهما سما، في إشارة لارتباطه بزميلته، وأنه يعيش أجواء حب جديد.

كما شهد مسلسل دايما عامر الحلقة 20، تخوف فدوى من اقتراب موعد زفافها على خطيبها عمرو، بسبب عدم التفاهم الواضح بينهما، وعبرت عن قلقها خلال حديثها مع زميلها مستر شريف، مدرس مادة الرسم بالمدرسة، ويقوم بدوره أحمد الشامي.