انتشال جثة غريق بترعة الشرقاوية بشبرا.. ووفاة ضحية حريق «الحرس الوطني»

انتشلت قوات الإنقاذ النهري والمسطحات المائية جثة شاب 15 عامًا، غرق بترعة الشرقاوية بشبرا الخيمة أثناء الاستحمام بالترعة نظرا لعدم إجادته السباحة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

بلاغ بانتشال جثة

تلقى اللواء غالب مصطفي مدير أمن القليوبية إخطارا من المسطحات المدنية بانتشال جثة لشاب من مياه ترعة الشرقاوية بدائرة قسم أول شبرا.

انتقلت أجهزة البحث الجنائي وتبين أن الغريق يدعى «محمود.م.م»، من قرية الشرقاوية قسم أول شبرا، وأنه نزل في ساعة مبكرة للاستحمام بالترعة ولقى مصرعه لعدم إجادته السباحة، وجرى تسليم الجثمان لأسرته والتصريح بالدفن.

مصرع ضحية حريق بنها

في سياق آخر، لقيت ربة منزل مصرعها صباح اليوم متأثرة بإصابتها بحروق نتيجة حريق منزل بمنطقة الحرس الوطني ببنها، الذي شهدته المنطقة منذ 5 أيام، وقررت جهات التحقيق التصريح بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي لها بمستشفى شبين الكوم التعليمي الذي نقلت له المصابة عقب الحادث.

كانت منطقة الحرس الوطني قد شهدت الاثنين الماضي، إصابة 3 أشخاص إثر حريق شب في منزل مكون من أرضي و3 أدوار، بسبب ماس كهربائي أشعل النيران في المنزل ومخزن للإسفنج ومستلزمات التنجيد.

وكانت أجهزة الأمن قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق هائل في بورشة منجد، أسفل عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة الحرس الوطني بمدينة بنها، ورجحت المعاينة الأولية نشوبه بسبب الماس الكهربائي.

على الفور جرى الدفع بـ6 سيارات إطفاء حيث تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمنازل المجاورة، وأسفر الحريق عن إصابة 3 أشخاص جرى نقلهم لمستشفى بنها، ومنها تم نقل حالتين لمستشفي شبين الكوم التعليمي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التي أمرت بندب المعمل الفني والادلة الجنائية لفحص الحريق وبيان اسبابه، وطلب تحريات المباحث والاستعلام عن حالة المصابين.