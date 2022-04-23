موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 22 رمضان في محافظة السويس يبحث عنه دائما كثير من الأهالي خلال اليوم، لمعرفة موعد انتهاء الصوم، كما يبحثون أيضًا عن مواقيت الصلوات الخمس، لذا تنشر «الوطن» هذه المواقيت في إطار الخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم.

موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 22 رمضان في محافظة السويس

وبحسب ما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة، في بيان لها، فإن موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 22 رمضان في محافظة السويس سيكون في تمام الساعة 6:22 مساء.

مواقيت الصلاة اليوم 22 رمضان في محافظة السويس

وحسب التوقيت المحلي لمحافظة السويس، وإعلان الهيئة المصرية العامة للمساحة، جاءت مواقيت الصلاة اليوم كالآتي:

أذان الفجر يحين في الساعة 3:43 صباحا، والشروق 5:15 صباحا، فيما يأتي موعد أذان الظهر في تمام الساعة 11:48 صباحا، وأذان العصر يحين موعده عند 3:24 مساء، أما أذان المغرب فيحين عند الساعة 6:22 مساء، وصلاة العشاء في تمام الساعة 7:45 مساءً.