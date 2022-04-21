مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 20 رمضان بسوهاج

تبدأ ربات البيوت في تجهيز وجبة الإفطار منذ موعد أذان العصر، وربما قبل ذلك، استعدادا لموعد الإفطار الذي يحدد عند رفع أذان المغرب بكل محافظة، والذي يختلف من محافظة لأخرى وفقا للتوقيت المحلي بها.

موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 20 رمضان بمحافظة سوهاج

ووفقا لإمساكية شهر رمضان المعلنة بهيئة المساحة المصرية، يرفع أذان المغرب بمحافظة سوهاج اليوم الخميس الموافق 20 رمضان و21 أبريل فى تمام الساعة 6 و20 دقيقة مساء.

مواقيت الصلاة اليوم 20 رمضان في محافظة سوهاج

- موعد صلاة الفجر الساعة 3:57 صباحًا.

- موعد الشروق الساعة 5:25 صباحًا.

- أذان الظهر الساعة 11:52 صباحًا.

- موعد صلاة العَصر الساعة 3:22 مساءً.

- موعد صلاة المَغرب الساعة 6:20 مساءً.

- موعد صلاة العِشاء في الساعة 7:38 مساءً

- موعد الإمساك صباحا في الساعة 3:37 صباحا.

- موعد السحور في الساعة 1:37 صباحا.

موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 20 رمضان بمركز جرجا

بينما موعد أذان المغرب ليوم الخميس 20 رمضان في مركز جرجا بمحافظة سوهاج عند الساعة 6 و19دقيقة مساءا بفارق دقيقة واحدة عن مركز سوهاج.

مواقيت الصلاة بمركز جرجا بمحافظة سوهاج

موعد صلاة الفجر الساعة 3:56 صباحًا.

- موعد الشروق الساعة 5:24 صباحًا.

- أذان الظهر الساعة 11:51 صباحًا.

- موعد صلاة العَصر الساعة 3:22 مساءً.

- موعد صلاة المَغرب الساعة 6:19 مساءً.

- موعد صلاة العِشاء في الساعة 7:37 مساءً

- موعد الإمساك صباحا في الساعة 3:37 صباحا.

- موعد السحور في الساعة 1:37 صباحا.