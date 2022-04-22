موسكو ترد على مزاعم تجنيد إثيوبيين في أوكرانيا..نتلقى أكثر من 500 طلب يوميا

علق السفير الروسي لدى إثيوبيا «يفجيني تيريوخين»، اليوم، على المزاعم التي تؤكد انضمام قوات من أديس أبابا إلى العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا، مشيرا إلى أنهم تلقوا بالفعل عدد من المطالب للمشاركة في الحرب ضد القوات الأوكرانية.

روسيا: نتسلم أكثر من 500 طلب يوميا من الإثيوبيين للانضمام إلى القتال في أوكرانيا

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، الإخبارية، قال تيريوخين، إن العلاقات الروسية الإثيوبية وطيدة، وأنه منذ بداية العملية العسكرية تواصل العديد من الإثيوبيين مع السفارة للتعبير عن تضامنهم، فيما أبدى آخرون استعدادهم للمشاركة في العملية العسكرية، لافتا إلى أن السفارة تستقبل أكثر من 500 طلب يوميًا.

جاءت تلك التصريحات في معرض إجابته على استفسار لمذيع قناة «روسيا 24»، حول الطوابير المتواجدة يوميا أمام مقر السفارة الروسية بأديس أبابا، حيث أضاف السفير أيضا، الأعداد زادت فجأة حيث كانت في البداية 50 شخصا ثم 100 ثم 150 ثم 250 شخصا، وحتى تخطت الـ500 شخص يوميا، يرغبون في القتال ضد القوات الأوكرانية .

السفير الروسي: شائعات حول استعداد موسكو لدفع 2000-5000 دولار

وبحسب السفير الروسي، فإن التزايد الكبير الذي شهدته الطلبات، جاء على خلفية مزاعم تداولها بعض رواد السوشيال ميديا حول استعداد موسكو لدفع رواتب للمقاتلين الإثيوبيين المنضمين إلى صفوفها، تتراوح بين ألفي إلى خمسة ألاف دولار، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن السفارة لا تملك الحق في تجنيد مواطني بلد آخر في صفوف قواتها .

واستشهد السفير الروسي بإعلان سابق للوزارة أكدت خلاله بأنها لا تجند أي متطوعين، شاكرة هؤلاء الذي أعربوا عن استعدادهم لدعم الجيش الروسي، محذرة من أن أي خطوة بشأن تجنيد مواطني دولة ثانية سيتناقض مع اتفاقية جنيف للعلاقات الدبلوماسية، بحسب ما نشرته شبكة «روسيا اليوم».