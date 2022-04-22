عاجل.. روسيا تعلن وقف المفاوضات مع أوكرانيا.. وبوتين يكشف سبب تعثرها

أعلنت روسيا وقف المفاوضات مع أوكرانيا، وذلك حسبما بثت سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد كشف في وقت سابق، اليوم، عن سبب تعثر المفاوضات مع الجانب الأوكراني، التي بدأت بعد أيام من إطلاق موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

سبب تعثر المفاوضات

ونقل الكرملين عن الرئيس الروسي، الجمعة، اتهامه للجانب الأوكراني بعدم الثبات على المواقف في المفاوضات، مما يؤدي إلى تعثرها وذلك حسبما نقلت سكاي نيوز عربية.

وذكر الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، أنه لن يجري محادثات مباشرة مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلا إذا أسفرت المناقشات الجارية بين المفاوضين عن نتائج ملموسة.

بوتين: أوكرانيا غير مستعدة للبحث عن حلول مقبولة للطرفين

واعتبر بوتين أن أوكرانيا أظهرت أنها ليست مستعدة للبحث عن حلول مقبولة للطرفين، حسب قوله.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، قد قال في وقت سابق، اليوم، خلال مؤتمر صحفي، إن المفاوضات مع أوكرانيا تسير ببطء، وذلك حسبما نقلت سكاي نيوز عربية.

فيما قال رئيس وفد التفاوض الروسي مع أوكرانيا، إنه تحدث مع نظيره الأوكراني اليوم عدة مرات، وذلك حسبما نقلت العربية نت في خبر عاجل.