السيسي يطلب بزيادة حارات وصلة «أم قمر» وربط مطار العاصمة بطريق السويس

وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي أحد المسؤولين على مشروع تطوير طريق السويس بزيادة إحدى حاراته، قائلا: «أنت عامل حارتين بس للوصلة الجاية من أم قمر، لأ مش هينفع كدة خليها 3 حارات أو 4».

وأضاف الرئيس السيسي خلال تفقده أعمال التطوير على امتداد طريق السويس، اليوم الجمعة، «هل أنتم شايفين بعد خدمتكم هنا وشغلكم في الكام شهر دول فيه حاجة ممكن نعملها بدل ما نعمل إعادة تمركز تاني؟».

فرد عليه المسؤول: «في الوقت الحالي مغطيين ربط المحاور الطولية بالعرضية ومفيش مشكلة، وبمجرد بدء أعمال المرحلة الثانية للعاصمة الإدارية الجديدة نبدأ ونعرض على سيادتك إمكانية ربط العاصمة الجديدة بطريق السويس».

الرئيس يتحدث عن مطار العاصمة

فقاطعه الرئيس السيسي معلقا على مطار العاصمة، قائلا: «وأنا جي شوفت مطار العاصمة، بصوا عليه كويس وإزاي نخلي يبقى فيه مدخل عن طريق السويس وإذا كان محتاج نعمله لاند سكيب كويس، أدروسه وجهزوه».