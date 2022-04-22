عاجل.. العثور على جثة سيدة عارية داخل صندوق قمامة في أكتوبر

تكثف مباحث الجيزة جهودها؛ لكشف غموض العثور على سيدة عارية داخل جوال بصندوق قمامة في أكتوبر، وتحرر المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العميد عمرو البرعي رئيس القطاع، يفيد بالعثور على جثة سيدة عارية داخل جوال بصندوق قمامة بالحي 11 دائرة قسم أكتوبر ثاني.

فحص بلاغات التغيب

وعلى الفور انتقل المقدم مصطفى كمال رئيس المباحث ومعاونيه إلى مكان الواقعة، وجار فحص كاميرات المراقبة واستجواب عدد من الشهود؛ لكشف مزيد من التفاصيل، وفحص بلاغات التغيب المحررة في الأونة الأخيرة لكشف هوية السيدة، وغموض الحادث.

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.