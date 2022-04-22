مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 21.. زومبا تعلم سارة الرقص

بدأ مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 21، بأن اليوم هو عيد زواج يوسف وسارة، واستيقظت ليخبرها زوجها أنه سيحتفل بتلك المناسبة معها الليلة، لتعبر عن استيائها من أنه تذكر عيد زواجهما.

أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 21

وقالت سارة، في مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 21، إنها كانت تنتظر أن ينسى يوسف عيد زواجهما لكي تبكي، فهي تستغل أي فرصة لكي تكون حزينة، وسط دهشة زوجها الذي يقول لها إنه لا يعرف ماذا يقول لها.

يفكر يوسف فيما يمكن أن يفعله لسارة في عيد زواجهما، كما تفكر هي أيضا لتخبرها زومبا بأن ترقص له، وتعلمها الرقص بطريقة كوميدية لتقول لها سارة: «أرجوكي كفاية».

مسلسل في بيتنا روبوت 2

ويُعرض مسلسل في بيتنا روبوت 2، على قناة الحياة ومنصة Watch It الإلكترونية، الساعة 6:20 مساءً، والإعادة الساعة 1 صباحًا.

المسلسل بطولة الفنانة شيماء سيف وهشام جمال، وعمرو وهبة، وليلى زاهر، ودنيا ماهر، وطه دسوقي.