عرض المتهم بقتل عمه في الجمالية على الطب الشرعي.. حطم رأسه بـ«عصا»

قررت النيابة العامة، عرض المتهم بقتل عمه بتهشيم رأسه في الجمالية بسبب مشادة كلامية، على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات بأنواعها والمواد الكحولية؛ لبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة كان تحت تأثير المواد المخدرة والحكوليات من عدمه، كما استعجلت تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاة المجني عليه، وأيضًا تحريات المباحث النهائية حول الواقعة وملابساتها.

جثة وسط بركة دماء

تعود الواقعة، عندما تلقى مأمور قسم شرطة الجمالية، إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة، بوصول مسن جثة هامدة إثر إصابته بتهشم بالجمجمة، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن يدعى «م ه» في العقد الخامس من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين وجود تهشم في الجمجمة ونزيف بالمخ.

وكشفت التحريات، أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه ونجل شقيقه، وتطورت إلى قيام الأخير بالاعتداء بالضرب على رأس المجني عليه بواسطة «عصا»؛ ليسقط على الأرض وسط بركة من الدماء، فقام المارة بالشارع بنقله إلى المستشفى في محاولة لإسعافه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

التحفظ على كاميرات المراقبة

وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت النيابة العامة التحفظ علي كاميرات المراقبة بالمنطقة تهميدا لتفريغها لبيان سبب الوفاة، وطلبت النيابة العامة استدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، وقررت ضبط وإحضار المتهم، وبالعرض عليها أصدرت قراراتها السابقة.