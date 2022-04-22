روسيا تعلن الاستيلاء على مخزن ضخم للأسلحة والذخائر الأوكرانية والغربية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الهندسة الروسية استولت على ترسانة ضخمة تزن آلاف الأطنان من الذخائر والأسلحة السوفيتية والغربية، تركتها القوات الأوكرانية قبل انسحابها من مناطق خاركوف في شرق أوكرانيا.

الدفاع الروسية: عملية خاصة للاستيلاء على مخازن أسلحة القوات الأوكرانية

وذكرت الدفاع الروسية، في بيان، أن قوات الهندسة الروسية سيطرت بعملية خاصة على مخازن ضخمة للقوات الأوكرانية ممتدة على مئات الهكتارات، وتضم آلاف الأطنان من الذخيرة في خاركوف، وذلك حسبما نقلت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية، عن وزارة الدفاع الروسية ووكالة «تاس».

الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية استخدمت الأسلحة لإطلاق النار على مناطق سكنية

وأضافت الوزارة، في بيانها، أن القوات الأوكرانية تركت ترسانة كبيرة من قذائف المدفعية والصواريخ وأسلحة الدفاع الجوي المحمولة، وكذلك ذخائرة عنقودية، سبق وأطلق العسكريون الأوكرانيون منها على المناطق السكنية في البلدات والمدن، مما عرض حياة المدنيين للخطر باستمرار، بحسب الدفاع الروسية.

وأوضحت الوزارة كذلك أن المخازن التي جرى الاستيلاء عليها تقع على مساحة كبيرة في حظائر الطائرات، لافتة إلى أنها تزن آلاف الأطنان.

وشدد بيان الدفاع الروسية على أنه بالإضافة إلى الذخيرة سوفيتية الصنع التي جرى العثور عليها، فقد عثرت القوات الروسية على ألغام وقذائف غربية الصنع.