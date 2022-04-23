عاجل.. مصرع عامل أُصيب بصعق كهربائي أثناء عمله في مخبز بلدي بالجيزة

تعرض عامل لصعق كهربائي، خلال عمله بمخبز في كفر برك الخيام بكرداسة، ما أسفر عن مصرعه في الحال، واستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال أفراد أسرته، بالإضافة إلى مالك المخبز، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وأشارت التحريات إلى أنه خلال عمله بالمخبز تعرض لصعق بالكهرباء أدى إلى وفاته، وقررت النيابة التصريح بدفن جثته.

تفاصيل الواقعة

ورد بلاغ للمقدم معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، بوفاة شاب نتيجة تعرضه لصعق كهرباء بكفر برك الخيام، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أن عامل يبلغ من العمر 15 سنة، خلال أداء عمله بمخبز بلدي، تعرض لصعق كهرباء، أدى إلى وفاته في الحال.

لا شبهة جنائية في الحادث

بإجراء مناظرة لجثة العامل، تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية به، وتم الاستماع لأقوال مالك المخبز، بالإضافة لأقوال والدته وشقيقه، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وأخطر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام بكرداسة، وقررت النيابة التصريح بدفنها، بعد أن أكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية.