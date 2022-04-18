عاجل.. مصرع عامل في قويسنا سقط من قطار «القاهرة - الإسكندرية»

لقي عامل مصرعه في مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، إثر سقوطه من قطار «القاهرة - الإسكندرية»، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة؛ لمعرفة ملابساتها وسؤال الشهود وأهالي المنطقة، ونُقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، ووضع تحت تصرف جهات التحقيق.

وفاة شاب أسفل عجلات قطار قويسنا

وتشير المعلومات الأولية، إلى أنّ المتوفى سقط من القطار في مركز قويسنا في المنوفية، أثناء وقوفه على باب القطار، واختل توازنه، وتبين أن المتوفى يدعي «ا.م» 26 عامًا، ونُقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر المحضر اللازم، وأبلغت النيابة لمباشرة تحقيقاتها .

تلقي اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قويسنا، بمصرع عامل بعد سقوطه من قطار «القاهرة - الإسكندرية» في دائرة المركز، حيث تحرر محضر في قسم الشرطة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.