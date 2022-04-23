إصابة سيدة بعدة طعنات على يد جارتها بعد فشلها في سرقتها بالفيوم

أصيبت ربة منزل بعدة طعنات في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إثر تعرضها للطعن بسكين حادة على يد جارتها، حيث استيقظت السيدة من نومها لشعورها بحركة مُريبة في منزلها بعزبة الداودة التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، لتتفاجئ بجارتها في منزلها تحاول سرقتها، وحينما اقتربت منها استلت جارتها سكيناً وسددت لها عدة طعنات فسقطت غارقة في دمائها وفرت جارتها هاربة، فيما جرى نقلها إلى المستشفى في حالة خطيرة تصارع الموت.

بلاغ بإصابة سيدة بطعنات

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد حسام أنور رئيس مباحث المديرية، يفيد ورود بلاغاً من أهالي عزبة الداودة بمركز يوسف الصديق، بإصابة ربة منزل بطعنات متفرقة في الجسد، وحالتها خطيرة.

نقل المصابة إلى المستشفى

وعلى الفور جرى نقل السيدة المصابة إلى مستشفى الفيوم العام في حالة خطرة، حيث كانت تنزف إثر الطعنات التي تعرضت لها، وجرى تقديم الرعاية الطبية اللازمة لها، ووضعها حتى الملاحظة حتى تتحسن حالتها.

جارتها طعنتها بسكين حادة

وأخبرت ربة المنزل أسرتها، رغم سوء حالتها الصحية، أنّها شعرت بشيء غريب في المنزل، واستيقظت من نومها لتتفقد المنزل، وفوجئت بجارتهم تحاول سرقتها، وحينما شاهدتها سددت لها عدة طعنات وفرت هاربة.

جرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق وأمرت بسرعة ضبط المتسببة في تلك الواقعة.