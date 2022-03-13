إصابة شاب بارتجاج في المخ وجروح بالرأس نتيجة مشاجرة بالفيوم

شهد موقف الزاوية بمنطقة البارودية بنطاق قسم شرطة ثان الفيوم، نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين مجموعة شباب، استخدموا خلالها الشوم والعصي والمطاوي، وذلك بسبب خلافات بينهم، حيث تجمهروا حول أحد الشباب وأبرحوه ضرباً حتى سقط مصاباً بجروح في الرأس، وذلك وسط المارة الذين حاولوا التدخل لإنقاذه إلا أنّ أطراف المشاجرة هددوا من يتدخل بالاعتداء عليه، فيما فر الجناة هاربين قبل وصول قوات الشرطة.

بلاغ بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمود عبد الفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة البارودية بنطاق القسم، بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين مجموعة شباب بجوار موقف سيارات الزاوية، ووجود مصاب.

الشرطة تنتقل إلى مكان المشاجرة

وعلى الفور، انتقل ضباط قسم شرطة أول الفيوم برئاسة المقدم أحمد طرفاية رئيس مباحث قسم شرطة أول الفيوم، إلى مكان المشاجرة، وتبينّ إصابة أحمد ممدوح عبد الستار، 18 سنة، باشتباه ارتجاج في المخ، وجرح بالرأس طوله 2 سم، إثر تعرضه لاعتداء بالأسلحة البيضاء من آخرين خلال مشاجرة بينهم.

نقل الشاب المصاب إلى المستشفى

وجرى استدعاء سيارة الإسعاف، حيث حضرت ونقلت الشاب المصاب إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

تحرر بالواقعة المحضر اللازم، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المشاجرة وظروفها وملابساتها، حيث يجرى تحديد باقي أطراف المشاجرة من خلال تفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة بالمنطقة، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.