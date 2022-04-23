كشف لغز مقتل «عجوز» داخل منزلها بالغربية: «المتهم كان رايح يسرقها»

كشفت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الغربية، لغز العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها مذبوحة بجرح من الرقبة، في قرية كفر الحاج داود بمركز السنطة، وذلك بعد لحظات من الإفطار.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا بورود بلاغ إلى مركز شرطة السنطة بالعثور على جثة ربة منزل، في العقد السابع من عمرها، مقيمة قرية كفر الحاج داود، بدائرة المركز، داخل مسكنها.

العثو على جثة ربة منزل بالسنطة

وجرى تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالغربية، وتوصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة بركة السبع بمحافظة المنوفية، وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع أمن المنوفية، تم استهدافه وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه حال تواجده بدائرة المركز.

المتهم لم يجد شيئا يسرقه

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وأضاف أن المجني عليها جارة جدته، وأنه على علم بأنها مقيمة رفقة نجلها «معاق ذهنيا»، فعقد العزم على سرقتها مستغلا عدم تواجد أحد معها في المنزل، وقرر تنفيذ السرقة عقب الإفطار، وبعد دخوله فوجئ بتواجد المجني عليها في صالة المنزل وحاولت المجني عليها الاستغاثة، إلا أنه بادرها بالتعدي عليها بسلاح أبيض «سكين» كان بحوزته، فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها، وعقب ذلك قام المتهم بالبحث عن أي أموال أو مصوغات ذهبية بالشقة، إلا أنه لم يعثر على شيء فلاذ بالهرب، وأرشد عن السلاح المستخدم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.