حكاية سيدة احترفت السرقة والقتل.. استخدمت طفلتها طعما لاستدراج ضحاياها

لم تكن هذه هي المرة الأولى ولكنها اعتادت فعل الأمر، تستقطب المتهمة الفتيات الصغيرات ممن تحملن الأقراط الذهبية بحجة اللعب مع ابنتها الصغيرة لتسرق أقراطهن، الأمر في غاية السهولة وعادة مرضية، هكذا سولت لها نفسها أن تفعل، ولكن هذه المرة قوبلت بالرفض من جانب تلك الفتاة التي ردد لسانها «هقول لماما» بعد أن جردتها المتهمة من قرطها، تلك الكلمات التي جعلت الخوف يتسرب إلى نفس الجارة ويشعرها بأن أمرها قد ينكشف وينفضح أمرها، فاختارت أن تردي هذه الطفلة قتيلة مقابل قرط لا يتعدى وزنه جرام أو اثنين.

جردتها من قرطها الذهبي ثم قتلتها

وكانت النيابة العامة قررت حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات تمهيداً لعرضها على قاضي المعارضات السبت المقبل لتجديد حبسها جراء ما قد اقترفته من جرم، بعد أن تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من إلقاء القبض عليها لاتهامها بقتل الطفلة بعد أن جردتها من قرطها ثم قامت بحمل جثتها داخل «طشت» لتلقى بجثمانها في قطعة أرض زراعية بقرية أبو النمرس في الجيزة ظناً منها أنها طمست معالم الجريمة لتعود وتشارك أهلها في البحث عنها لتنفي عن نفسها مواطن الشبهات.

العثور على جثمان الطفلة

بعد 4 أيام تمكنت فرق البحث من العثور على جثمان الطفلة المتوفية، وبعرضها على عناصر الطب الشرعي وفق ما أمرت به النيابة العامة تبين قتلها خنقاً بعد محاولة عنيفة لتجريدها من قرطها الذهبي.

جارة الأسرة وراء مقتل الطفلة

وكشفت تحريات المباحث الجنائية أن الجارة وراء تلك الواقعة وتمكن رجال وحدة البحث بالجيزة من القبض عليها بعد محاولة منها للإنكار وتضليل أسرة الطفله بتظاهرها بالقلق حيال اختفاء الطفلة ومشاركتهم البحث عنها، وبمواجهة المتهمة بما تم ذكره سلفاً اعترفت بفعلتها معقبة أنها لم تكن لتقتلها لولاً أن الطفلة ذكرت لها أنها ستخبر والدتها الأمر الذي دفعها لقتلها خنقاً.

المتهمة ترشد عن أماكن المسروقات

وكشفت التحقيقات عن أن هذه الواقعة لم تكن الأولى التي تقوم بها هذه الجارة فقد قامت بالأمر عدة مرات فإنها لم ينكشف أمرها ظناً من أسر الضحايا أن أقراط الفتيات سقطت أثناء لهوهن أو أثناء اللعب، وأرشدت المتهمة عن أماكن المسروقات، وتتابع النيابة العامة سير التحقيقات.