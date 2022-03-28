إحلال وتجديد شبكة مياه مدينة قنا بتكلفة تصل إلى 5.5 مليون جنيه

أجرى اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، جولة ميدانية بمنطقة المنشية وسط مدينة قنا لمتابعة سير العمل بمشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، ضمن مشروع تطوير المناطق غير المخططة الممول من صندوق التنمية الحضارية، رافقه المهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والعميد أحمد صقر مدير إدارة مرور قنا، وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والمهندس أبوبكر سطوحى مسئول الشركة المنفذه للمشروع، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

تفاصيل مشروع إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحى

وأوضح محافظ قنا أن مشروع إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحى يأتى بطول 280 م بأقطار 630 ملم و 450 ملم بتكلفة مالية تصل إلى 5.5 مليون جنيه، فضلا عن تركيب وصلات الصرف الصحى الخاصة بمجموعة المدارس الكائنة بمنطقة المنشية، ومن المقرر الإنتهاء منها خلال الأيام القليلة القادمة.

وأضاف الداودي أن مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب يشمل تغيير خطوط المياه القديمة المتهالكة بأطوال 2250 م قطر 8 بوصة ، و 2250 م قطر 6 بوصة، و200 م قطر 4 بوصة ، بالإضافة إلى عمل الوصلات المنزلية، بتكلفة مالية تصل إلى 4.5 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الخطوط الجديدة تأتى بنظام PVC البلاستيكية لتتواكب مع متغيرات الحياة، كما أنها صحية أكثر وتدوم لفترة أطول، موجها مسئولي الشركة المنفذة بسرعة إنجاز الأعمال والإنتهاء منها في أقرب وقت ممكن تمهيدا لبدء أعمال رصف الشوارع وإعادة المنطقة لمظهرها الحضاري.

جولة لمحافظ قنا لمتابعة أسعار السلع

وعلى هامش الجولة التقى «الداودي» بعدد من المواطنين، وأوضح لهم أهمية المشروع والفوائد التى ستعود على أهالى المنطقة عقب الإنتهاء من تنفيذه، كما اطمأن على أسعار السلع الغذائية في عدد من المحال التجارية لبيع السلع الغذائية، وطالب أصحابها بالإلتزام بالأسعار المقررة.