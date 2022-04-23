المشدد 10 سنوات للمتهمين بسرقة مليوني جنيه بالدرب الأحمر

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم السبت، معاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وبراءة 3 آخرين بتهمة سرقة مبلغ مالي قدره مليون وستمائة وخمسون ألف جنيه مصري وحوالي مبلغ 4 آلاف إلى 5 آلاف دولار أمريكي في الدرب الأحمر بالقاهرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد علي وعضوية المستشارين صفاء الدين أباظة أحمد ومحمد شعبان حبيب ومحمود محمد طلعت الديب وأمانة سر وائل عبد المقصود وإسلام عاشور.

سرقة بالإكراه

وجاء في أوراق القضية قيام المتهمين «س. ف»، «م .ع»، «ه.م»، «س. م»، «ض. م»، «ه. م»، بارتكاب واقعة سرقة بعض المبالغ المالية المملوكة للمجني عليهم «م. أ»، «س. ح»، «ر. ح»، وذلك بعدما دلف المتهمين من الأول وحتى الرابع إلى محل عمل المجني عليهم، وأشهروا في وجوههم أسلحة سلاح نارية «طبنجة»، وأسلحة بيضاء «مطواة»، للتمكن من سرقتهم وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليهم.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمين قيدوا أيدي المجني عليهم باستخدام قيود بلاستيكية وعصبا أعينهما وكمما فمهما وأمروا بإحضار المفاتيح الخاصة بخزينة النقود فأحضرها المجني عليه الأول لهم، وكان ذلك أثناء تواجد المتهمة الخامسة والسادسة بالقرب من محل ارتكاب الواقعة لمراقبة الطريق فتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من شل إرادتهم وسرقة المنقولات والمبالغ المالية المملوكة للمجني عليهم على النحو المبين بالتحقيقات.

تهديد وبصمة بالإكراه

وتابعت أوراق القضية، أن المتهمين أكرهوا المجني عليه الأول «م. أ» عن طريق استعمال التهديد والقوة معه، بأخذ بصمة ابهام اليد اليمنى على مستندات مثبتة لدين إيصالات أمانة، مستندات مثبتة لوجود حالة احتماعية «عقود زواج عرفي»، ومستندات أوراق بيضاء، بأن استغلوا وجودهم في المكان موضوع الاتهام الأول وهددوا بالأسلحة النارية والبيضاء مما بث الرعب في نفسه فمهر ببصمته الأوراق تحت تأثير ذلك التهديد والإكراه خوفا من بطشهم.